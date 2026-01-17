12・3非常戒厳宣言の過程であった尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の国務委員審議権侵害および逮捕状執行妨害など容疑に対して裁判所が懲役5年の有罪宣告をした。12・3戒厳に対する司法的判断の本領といえる内乱容疑に対しては13日に死刑が求刑され、来月19日に宣告公判を待っている状態だ。今回の事件は内乱罪が成立するかに対する直接的な判断ではないが、戒厳とその後の捜査過程であった尹前大統領の行動を不法と判断し、最初の法廷で有罪を宣告したものであり、その意味は決して小さくない。

まず、高位公職者犯罪捜査処の捜査を適法と認めた部分が重い意味として近づく。裁判所は法に明示された高位公職者犯罪捜査処の職権乱用捜査が自然に内乱容疑捜査につながると判断した。尹前大統領は捜査段階から高位公職者犯罪捜査処には内乱罪捜査権限がなく、したがって逮捕状自体が不法無効だと主張し、不法無効な逮捕状執行を警護処の物理力として阻止した。国民全員がテレビ画面で見守る中、銃器を所持した警察と警護処が武力衝突直前という険悪な状況にまで広がった。高位公職者犯罪捜査処の捜査自体が不法という主張は漢南洞（ハンナムドン）公館前に集結した一部の国民の力国会議員を含む、尹前大統領支持勢力を中心に広まった。しかし裁判所はそのような主張をすべて否定し、警察の令状執行を適法と判断した。尹前大統領が逮捕状は不法というもう一つの根拠として前に出した「令状ショッピング」に対しても同じく刑事訴訟法上いかなる問題にもならないという判断を下した。言い換えれば、まだ我々の社会の一部に残っている尹前大統領に対する捜査および拘束・起訴などの手続き的正当性論争に対し、裁判所が明快に一線を画したといえる。特に、裁判所は判決文で逮捕状執行を阻止した警護処の公務員について「私兵のように動いた」と表現した。法治の守護者になるべき大統領が国家機関の警護処を法外の存在である「私兵」のように使ったと峻厳に叱責したのだ。尹前大統領が重く受け止めるべき点だ。

12・3戒厳宣言前の国務会議招集手続きの不法性と戒厳文書の不法性を指摘した部分も意味が少なくない。戒厳宣言の前段階の手続きが適法でなかったと判断したのは、論理的には戒厳宣言行為そのものの不法性に直結するからだ。裁判所は国家緊急権の行使である戒厳宣言のような重大事案については国務委員全員の意見を聴いて慎重を期すべきだが、一部の国務委員に会議の通知もしない不法性を指摘した。

死刑を求刑した最近の内乱容疑裁判に続いて、この日の裁判で12・3戒厳前後の尹前大統領の行為に有罪を宣告したことが示唆する点は少なくない。元大統領が他の容疑でなく内乱容疑で死刑を求刑され、関連行為で有罪を宣告されるというのは二度とあってはならない憲政史の悲劇だ。これ以上、悲劇に留まっていることはできない。尹前大統領はこれ以上時間を遅滞させず、自身の行為が法廷で不法として断罪された事実をそのまま受け入れなければいけない。そうすることで過去1年間の国家的退行と国民が経験した混乱、その過程で支払った莫大な社会的費用について率直な謝罪と懺悔をするべきだろう。「妄想的」戒厳の正当性主張にまだ誘惑されている一部の支持者もこの判決の意味を重く止める必要がある。司法手続きは上級審まで続くだろうが、今回の1審判決は12・3戒厳による退行と混乱、それによる社会的分裂とトラウマを克服し、我々の社会と国家が正常軌道にまた戻り、前に向かって進む出発点とならなければいけない。