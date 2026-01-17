春の夜を彩る！リーベルホテル大阪「Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ＆ディナービュッフェ〜」

リーベルホテル大阪は、2026年3月1日(日)から5月14日(木)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、ストロベリービュッフェ『Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ〜』を開催。

「煌めくいちご」と「ニューヨークの洗練されたムード」が交差する、春の特別な美食体験が到来。

リーベルホテル大阪「Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ〜」

開催期間：2026年3月1日(日)〜2026年5月14日(木)

販売場所：リーベルホテル大阪 3F「Dining BRICKSIDE」

営業時間：17:00〜21:30(最終入店21:00)

価格（食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題）：

・大人(中学生以上) 7,000円(税込)

・小学生 3,500円(税込)

・未就学児(4〜6歳) 2,000円(税込)

※飲み放題(アルコールドリンク) 2,500円(税込)

Dining BRICKSIDEの特徴であるレンガ壁の空間を活かし、ソーホーやブルックリンのカフェ、ギャラリーといったニューヨークの街角を演出。

まるで現地の街角に身を置いているかのような洗練された雰囲気の中で、心躍るいちごの祭典を楽しめます。

テーマは「煌めくいちご」と「ニューヨークの洗練されたムード」の融合。

スタイリッシュな空間で味わうストロベリースイーツとディナービュッフェは、春の夜を彩る特別なひとときとなるでしょう。

いちごスイーツ

いちごの生クリームをたっぷりとかけた「いちごクリームのシフォンケーキ」は、見た目にも愛らしい一品となっています。

「いちごタルト」や「いちごのシュークリーム」といった親しみのあるスイーツも、いちごをまとうことで果実の甘酸っぱい風味が引き立つ仕上がりに。

アメリカンスイーツの代表格をアレンジした「オレオマフィン」や「いちごチョコチャンククッキー」もラインアップされます。

ライブスイーツとして提供される「いちごとチョコのワッフルパフェ」は、仕上げにワッフルをトッピングした出来立ての味わいが魅力。

定番からアレンジメニューまで、いちごの魅力を存分に堪能できるラインアップです。

ニューヨークスタイル料理

ニューヨークならではの「多様な文化」にフォーカスし、アメリカ各地のクラシックメニューをリーベルホテル風にアレンジした料理が並びます。

「シュリンプカクテル ブリックサイドスタイル」は、ケチャップと西洋わさびを合わせたソースでさっぱりとした口当たりに。

ニューヨークの伝統的なサラダをイメージした「ウォルドーフ風サラダ」は、りんご・くるみ・セロリの組み合わせを楽しめます。

メイン料理には、スパイスを効かせた「ケイジャンチキン ブリックサイドスタイル」や、ホタテ貝に香草バターとチーズをトッピングした「ホタテのロックフェラー風グリル」などが登場。

ライブ料理では、「サーロインステーキ 春野菜のグリル」や「チキンオーバーライス」を注文を受けてから目の前で仕上げて提供します。

ゴールデンウィーク期間グレードアップメニュー

2026年5月2日(土)〜5月5日(火)のゴールデンウィーク期間は、通常ビュッフェに加えて特別メニューが登場します。

価格：大人(中学生以上) 8,000円／小学生 4,000円／未就学児(4〜6歳) 2,000円

贅沢な食材を使用した「ボイルズワイガニ」や「オニテナガエビと海老のムース柑橘バターソース」などが提供され、特別感を演出。

スイーツコーナーには、「フレッシュ苺」の食べ放題が登場し、甘酸っぱい旬のいちごを心ゆくまで味わえます。

さらに、「いちごのマスカルポーネチーズケーキ」も追加され、より豪華なラインアップを楽しめます。

メニューラインナップ詳細

【スイーツ】

・いちごとチョコのワッフルパフェ

・いちごチョコチャンククッキー

・いちごのティラミス

・いちごタルト

・いちごのショートケーキ

・いちごのシュークリーム

・いちごと白ワインのジュレ

【冷製料理】

・アスパラガスのヴェリーヌ 〜ハーブの風〜

・シュリンプカクテル ブリックサイドスタイル

・スモークサーモンのベーグルサンドウィッチ ピンチョススタイル

・ウォルドーフ風サラダ

・チキングリルとワイルドライス

【温製料理】

・ケイジャンチキン ブリックサイドスタイル

・バッファローチキンウィング

・白身魚と春野菜のグラタン ブリックサイドスタイル

・チリコンカン トルティーヤ・アボカド・トマトサルサ添え

【ライブ料理】

・サーロインステーキ 春野菜のグリル

・シーフードのプロシェット

・チキンオーバーライス

【和食】

・握り寿司

・春野菜の焼き浸し

・蒸し鶏と筍の木ノ芽和え

・桜海老と竹の子の炊き込みご飯

洗練されたニューヨークの街角気分と共に、旬のいちごと多彩な料理を味わう贅沢な時間。

リーベルホテル大阪「Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ〜」の紹介でした。

