アメジストパープルが映える華やかなスイーツ！CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」

CAFE OHZAN（カフェオウザン）は、2026年1月15日よりバレンタイン限定ラスクの販売中。

「大人ロマンティック」をテーマにした、アメジストパープルが映える華やかなスイーツが、店頭およびオンラインストアにて展開されます。

CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」

発売日：2026年1月15日(木)

販売場所：CAFE OHZAN店頭、公式オンラインストア、一部商品取扱店、期間限定ショップ

商品タイプ：キューブラスク、スティックラスク

“大人可愛い”をテーマに掲げるCAFE OHZANから、バレンタインシーズンに向けた数量限定の特別な商品が登場しました。

2026年のコンセプトは「大人ロマンティック」。

2月の誕生石であり、人間関係の絆を深める守護石ともされる「アメジスト」の色味、アメジストパープルをメインカラーに採用しています。

落ち着いたパープルにモーヴピンクの甘さを加えることで、大人の可愛さを華やかに演出したコレクションとなっています。

こだわりの素材と華やかなデコレーション

中身のラスクは、ミルク、ビター、ホワイト、キャラメル、ストロベリーという5種類の異なるチョコレートでコーティングされています。

サクサクとした軽やかな食感に、ほのかな塩味とチョコレートのコクが重なり、ラスクならではの味わいを堪能できます。

トッピングには、ラズベリー、イチジク、クランベリー、リンゴといったドライフルーツを使用。

フルーツの爽やかな酸味がアクセントとなり、味や食感に変化をもたらします。

さらに、ハートプレートやメレンゲの花、ジュエリーシュガーやパールチョコレートを飾り付けることで、まるで宝石のような仕上がりを実現しています。

パッケージは大人らしく上品に、中身は特別華やかに仕立てられた、大切な方への贈り物に最適なラインナップです。

キューブラスク5個入 ベル／Le Cube Rusk Belle

フランス語で「美しい」を意味する“Belle”と名付けられたキューブ型のラスクです。

横に5つ並んだ小箱を引き出して開ける珍しい仕様のパッケージで、小箱の内側にも繊細なイラストが描かれています。

ラスクにはハートやお花のモチーフがトッピングされ、可愛らしく柔らかな印象を与えます。

ドライリンゴやローストアーモンドの豊かな香りとチョコレートのハーモニーを楽しめる一品です。

価格：1,782円(税込)

スティックラスク5本入 ラヴィソン／Le Stick Rusk Ravissant

フランス語で「うっとりするような、すてきな」を意味する“Ravissant”の名を冠したスティック型のラスクです。

一本ずつ手作りされた細かな装飾が特徴で、ホワイトチョコレートのラスクにはメレンゲの花やアラザンが輝きます。

キャラメルチョコレートのラスクは、アーモンドローストやドライリンゴの香りに加え、キャラメル独特のほろ苦さが楽しめる、冬にぴったりの大人の味わいとなっています。

価格：1,566円(税込)

販売店舗・期間詳細

■直営店

銀座三越店、日本橋三越店、東武池袋店、二子玉川東急フードショー店

公式オンラインストア：https://onlineshop.cafe-ohzan.com

■一部商品取扱店（常設）

東京駅（PLUSTA Gift東京八重洲中央、PRECIOUS DELI TOKYO）

西武武蔵小杉ショップ（グランツリー武蔵小杉1階）

西武・そごうショップ（ららテラス川口 地下1階）

京王百貨店 新百合丘オーパ店

■空港での取り扱い（2026年1月20日以降予定）

羽田空港 第1ターミナル（特選洋菓子館、PIER1）

羽田空港 第2ターミナル（SMILETOKYO、東京食賓館 時計台1番前）

羽田空港 第3ターミナル（Edo食賓館 時代館）

成田空港 第3ターミナル（東京食賓館）

■期間限定ショップ

博多阪急（1月21日〜2月14日）

京王百貨店 新宿店（1月23日〜2月15日）

ながの東急百貨店（1月23日〜2月15日）

南町田 グランベリーパーク（1月24日〜2月14日）

グランデュオ立川（1月28日〜2月14日）

神戸阪急（1月28日〜2月14日）

横浜高島屋（2月4日〜2月16日）

※販売状況の詳細は各店舗へお問い合わせください。

上品なアメジストパープルと繊細なデコレーションが織りなす、大人のためのしあわせギフト。

CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post アメジストパープルが映える華やかなスイーツ！CAFE OHZAN「バレンタイン限定ラスク」 appeared first on Dtimes.