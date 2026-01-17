〈「いい加減、人間のふりやめた方がいいよ」人気セクシー男優・向理来（35）が“はじめての女性”に言われた“ぎょっとした一言”の意味〉から続く

「男優以外で一番続いたのはコンビニのアルバイト」

【貴重写真】ホストだった頃の時代を感じる髪型の向さん。4歳のかわいすぎる姿も

19歳で通信制高校を出てフリーターをはじめたものの、どの仕事も長続きせずに職を転々としたという、人気セクシー男優の向理来さん（36）。

ホストクラブ、日本で3人目の“男性着エロ”、男性相手の売り専、BLバー、メイド喫茶の店長、そしてヒモ生活も……。（全4回のうち3回目）



向理来さん ©文藝春秋 撮影・佐藤亘

◆◆◆

――19歳でフリーターになった時は将来について「どうにかなる」と思っていたということですが、何か夢はあったのですか？

向 実は小さい頃から小説家に憧れていました。カナダから帰国したばかりだった小学生の頃は日本語が苦手で、日本語の勉強のために本をたくさん読んでいました。それからずっと高校生の時もフリーター時代も本は好きで、ラノベやSFを読みながら「将来は小説家になりたい」と思っていました。

――実際書いたり、賞に応募したり？

向 一度だけ新人賞に応募しましたね。高校時代にオンラインゲームのシナリオライターに応募したこともありましたけど、結局通りませんでした。しばらくして居酒屋バイト時代に肩を痛めて休職していた時期があって、その時に「小説を書くために転職しよう」と思ったんです。

「3時間勤務で日当2万円」という求人を信じてホストクラブへ

――ついに人生の目的を見つけたのですね。

向 なんですけど、それで見つけたのがホストクラブでした。求人誌に「19時から22時までの3時間勤務で日当2万円」と書いてあって、「3時間しか働かなくていいなら、空いた時間で小説書けるじゃん」と思って応募しました。

ただ入ってみるともちろんそんなわけはなくて（笑）。お店が始まる前に行ってヘアメイクが必要だし、終電を逃したら始発まで帰れない。空いている時間もずっとお客さんとLINEで連絡を取る必要があって、小説どころじゃなかったですね。

――それでどうしたんですか。

向 学校へは行ってませんでしたけど、たぶん僕は根がまじめで「これが目標」と言われるとできるようになりたいという気持ちがあるんです。ホストの目標は売上なので、そのために歌舞伎町のホスト用の寮にも入りました。

――ホストはどのくらい続けられたんですか。

向 それでも半年ですね。というのも、ホスト時代に誘われて、当時珍しかった「男性着エロ」というイメージビデオのモデルもやりはじめていたんです。お店には黙ってたんですけどすぐにバレて「どちらか選べ」と言われ、考えた結果ホストは辞めて着エロを選びました。

――なぜホストではなく着エロだったんですか？

向 撮影のロケが楽しかったんですよね。学校に行ったことがないので、スタッフみんなで協力して、ひとつの成果物を作り上げるという作業が新鮮だったんですよね。

――向さんはここからアダルトコンテンツの世界に入っていくと思うのですが、人前で裸になることに抵抗はなかったですか。

向 なぜか全然なかったんですよね。それどころか、自分の出た着エロのDVDを成人式に持っていって、友人に見せてまわっていました。

――小中高と不登校で、成人式に出たことにまず驚いています。

向 そこですか（笑）。でも不登校でも友達がいないわけじゃなかったし、中学とかはたまに行くと「わぁ来た！」って歓迎されてた気もします。

あと、ホストや着エロを経験して、コミュニケーションの取り方にある程度自信がついていたのもあって行けたんでしょうね。

――そんな着エロモデルも長くは続かなかった。

向 着エロDVDの出演料が1本10万円で、撮影が2カ月に1本なので全然生活できず、所属していたプロダクションでアルバイトを始めました。AV女優さんのライブチャットを監視する仕事だったんですけど、そこで働いていた女優さんに手を出してしまいクビになりました。

――ちょっとやばい人、ということですか……？

向 業界のルールを誰も教えてくれなかったんですよね。女優さんから誘われたのでつい乗ってしまったら、「女優側から誘っても手を出したらアウト」だと後で言われました。それで事務所もクビで、DVDも3本出したところで強制引退になりました。これも半年でしたね。

「男の人とキスするときに相手の舌をすごい力で噛んでたと言われて…」

――モデル活動ができなくなったあとは、どうしたんですか。

向 その次は、知り合いのゲイバーのママから紹介されて「売り専」を始めました。歌舞伎町でゲイのお客さん相手のバーに入って、すぐ指名客もついて突然生活も安定しました。

――男性を相手に性的サービスをするのは抵抗はなかった？

向 それも当時はわからなかったんですよね。ストレスを溜めている自覚はなかったんですけど、男の人とキスするときに相手の舌をすごい力で噛んでたと言われて、「もしかして自分はこの仕事が嫌なのか」と気づいたんです。

「昔から、僕は自分の感情を客観的に見れないんです」

――さすがに自分で気づきそうな気もするのですが……。

向 昔から、僕は自分の感情を客観的に見れないんです。心の中の容器にストレスや不満がどんどん溜まっていても、今どのくらい溜まっているのか自分自身ではわからない。ある日突然あふれてすべてがいやになって仕事から逃げたり、モノにあたったりするまで気づけない。今でも根本的には治ってないと思うんですが、若い頃は今以上にその傾向が強かったんです。

――それで、しばらくはストレスを無視して続けられてしまったのですね。

向 あとは僕がずっと抱えている「経験値コンプレックス」もあったと思います。働くようになってから、みんなが学校で自然にした経験が自分には圧倒的に足りないことを痛感して、それがずっと心に根っこのように刺さっていて。

――売り専の仕事も経験だと。

向 そうですね。僕は女性が好きなので、見た目がキレイな男の人ならまだしも、相手がおじさんとなると当然つらい。それでも仕事っていうのは嫌なことをするものだし、それを乗り越えてこそ経験値が増えると信じていました。それに、自分はこんなことでは削られていない、と思い込んでいました。

――売り専のあとはBLバー、メイド喫茶でも働いたんですよね。

向 BLバーが半年、メイド喫茶の店長も半年でした。仕事を変える時はだいたい何も言わずに「飛んで」ました。

――いろんな仕事を半年で次々飛んでいった？

向 僕の中では半年って、「仕事がひととおりわかる期間」なんです。いろんなことを覚える段階は楽しくても、大体わかってしまうと飽きてくるという繰り返しでした。経験値を増やしながらひとつのゲームをクリアして、また次の新しいゲームを始めるような気分だったんだと思います。

――メイド喫茶は店長にまでなったそうですが、それでも続けるモチベーションは湧いてこなかった？

向 最初はキッチンの仕事で入ってすぐ店長になったんですが、そのお店はずっと赤字で、毎月の家賃を払うのも大変な状態。そんな中毎週の会議でどうやったら利益を上げられるかと幹部から詰められて、21歳で何の経験もなかったのでビジネス書を読んだり、同業の店長さんに相談したり、できることはやり尽くしたのですが状況はよくならず、メンタルもどんどん追い詰められていきました。

――そして半年後に……。

向 出勤しようとして家のドアの前に立ったとき、「あれ、ドアってどうやって開けるんだっけ」と何もわからなくなって、同時に大量に涙も出てきて……。「あぁこれはもう無理だ」と思って、そのまま飛んでしまいました。

――メンタルを病んでしまったと。

向 はい。とはいえ仕事はしなくてはいけないので、しばらくして再び別のホストクラブで働き始めました。そこは少し長くて2年ぐらい働きました。寝る間を削ってストイックに頑張りすぎたことで、最終的には再び病んで飛ぶことになるのですが。

――ホストでも無理をしてしまった。

向 この時も経験値コンプレックスが出てしまいました。いやなことでも頑張るのが仕事だと思い込んでいたので、苦手なナンパでお客さんをお店へ連れてきたり、街で声をかけてすぐにホテルに行くのも自分の成長のためだと言い聞かせて、無理をしてきました。でも限界でしたね。

独占欲の強い女性に携帯を解約され、家族の連絡先も…

――仕事を転々として、ついに心が壊れてしまった向さんは、その後どうなったのでしょうか。

向 なにもかもいやになって、ホスト時代のお客さんのヒモになるという道を選びました。彼女は僕より年下だったんですけど独占欲が激しくて、一緒に住む時に携帯は解約、SNSのアカウントもすべて消しました。友達や家族の連絡先も全部消えて、彼女しか入ってない新しいスマホを渡されました。

――なかなか息が詰まりそうです。

向 生活費を援助してくれるんだから仕方ないと割り切っていたのと、それ以上に僕自身が疲弊しきっていて、「もう働かなくていい」「ゆっくり寝られる」ということだけで十分でした。することもないので映画を見たり、読書をしたり、飼っていた猫と遊んだり。小説家になるという目標を思い出しはしたのですが、やっぱり書けはしませんでしたね。

――それはどういう関係だったのでしょう。そのまま結婚、みたいなルートもありそうな気がするのですが。

向 1年半ぐらい一緒に住んだのですが、恋愛感情が湧くことはなかったですね。ずっと「お金を払ってくれる人」という存在のまま。そういえば、ヒモをしているときに僕、突然髪の毛と眉毛を全部剃り落としたことがあるんです。「お前が俺を好きな理由はどうせ外見なんだろ。だったらこんな外見になっても好きと言えるのか」って。これも今思えば、無意識に溜め込んでいたストレスが爆発した結果の行動だと思います。相手への精神的攻撃のつもりでした。

――そもそも向さんって女性を好きになったことはありますか？

向 本心から好きというのはないのかもしれません。一度メイド喫茶時代にちゃんと付き合おうと思った子がいたのですが、その女性から「あなたは私を好きなふりをしている」と言われました。初めての彼女にも「人のふりをしている」と言われたし、距離が近くなると僕がちゃんと人を好きになれないのがわかってしまうんだと思います。自分でも愛情を受けた感覚がなくて、愛情表現をするのは今もずっと苦手です。

〈「お父さん死んだよ」3年間の音信不通後に父の死を聞いた向理来（35）の“意外な感情”と結婚観「責任を取れる気が…」〉へ続く

（月見野 秋）