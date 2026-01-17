〈ホスト→日本で3人目の“男性着エロ”モデル→売り専…職を転々とした果てに向理来（35）が年下女性のヒモになった理由「彼女に携帯を解約され、家族の連絡先も消えました」〉から続く

「お父さん死んだよ」

【貴重写真】4歳の頃のかわいすぎる向さん。しかし「愛情や道徳観、倫理観みたいなものをインストールし損ねた」と語る破綻した家庭環境でもあった…

3年間の音信不通を経て姉に連絡を取った時の一言を、人気セクシー男優の向理来さん（36）は無感情に聞いていたという。

――ヒモ生活からどうやって抜け出したのですか？





――ヒモ生活からどうやって抜け出したのですか？

向 僕は肩が昔から弱くてよく外れていたのですが、その手術を受けることになったのがきっかけでした。全身麻酔の手術だったので家族の同意書が必要になったのですが、一緒に住んでいる子に連絡先も全て消されていたので、探すところから始めました。

姉に言われた「お父さん死んだよ」

――よく見つかりましたね。

向 運よくSNSが1つ残っていて、姉を見つけて連絡したら「お父さん死んだよ」と言われました。父親が癌だということは知っていたのですが、音信不通になっていた3年くらいの間に亡くなっていました。

――それは衝撃ですね。

向 実はそれを聞いたときも、自分の中から特別な感情は出てこなかったんです。悲しいでも後悔でもなく、本当に「そうなんだ」と。それでも、自分の生活を見直そうという気持ちにはなり、一緒に住んでいた彼女が別のホストにハマっているのも察していたので、さすがに潮時だなと。それで母親が住んでいた実家に戻りました。

――そこから実家へ戻るんですね。

向 そうですね、お金もなかったですし。25歳だったんですけど、その時に人生で初めて「焦り」を感じました。周りは就職して結婚している人もいるのに、僕は無職で実家暮らし。それでこれまでの自分への罰として「一番自分に不向きな仕事をまじめに1年間頑張ってみよう」と思ってガソリンスタンドで働きました。

――1年間ガソリンスタンドで働いたあと、現在の職業であるセクシー男優の道へと進みます。

向 ガソリンスタンドはちゃんと飛ばずに辞めることができて、27歳になってようやく本気で向き合える仕事を真剣に考えるようになり、それで浮かんできたのがセクシー男優でした。考えてみればホストも着エロも売り専も、それまで僕がしていた仕事が「人からの人気をお金にする仕事」だったことに気づいて、結局そういう仕事が向いているのかもしれない、と。

――初めて、意識して人前に出る職業を選んだ。

向 そうですね。着エロ時代の撮影や、みんなで何かを作る作業が好きだということもありました。これがラストチャンスと思い、自分が好きなことをしようと、女性向けAVメーカーのシルクラボに応募しました。

――そこからは順調に？

向 「AVをやろう」と思って入ったのですが最初に入った事務所ではAVよりもデートイベントなどのスケジュールが多くなってしまって、自分で営業して撮影の仕事を取ってきたりするようになり、それならと独立してフリーで活動することにしました。

――そして、現在の会社を立ち上げ。

向 フリーになる不安もあったのですが、想像以上に多くのメーカーさんから声をかけてもらえました。確かに女優さんは事務所所属の方が多いんですが、男優はほとんどがフリーで、事務所に入っていること自体が「声のかけにくさ」になっていたようなんですよね。同時にファンも増えていって、イベントも自分で企画するのは楽しいんだと気づきました。

「撮影では女優さんを好きになろうとしています。その場限りの相手でも…」

――セクシー男優を始めてもう9年が経ちます。これまでで一番長かったコンビニの2倍を超えていますが、なぜ続けられたと思いますか？

向 着エロ以来のロケだったんですけど「やっぱりロケって楽しい！」と心底思いました。あとは、自分自身に嘘をつかずにやっていることも、長続きの理由だと思います。この仕事を始めるにあたり、キャラを作ったりせずありのままで行こうと決めたんです。生い立ちや過去の仕事、失敗や後悔もすべてさらけ出していこうと。

――以前のような無理はしていないと。

向 最初は必死でがむしゃらでした。無理をしていたかもしれませんが、それよりも楽しさの方が上回っていました。中堅になった今も経験値を積むために日々試行錯誤しながら仕事をしています。

あと撮影では、その日の相手となる女優さんを好きになろうと努力しています。その場限りの相手でも、ちゃんと好きになれると作品のエロさが変わってくるんですよ。

――もちろん顔を出して活動されていますし、ご家族との関係は変わりましたか？

向 まだ「家族ごっこ」っぽさは抜けないですね。1人暮らしの母親とはたまに会いますし、母の日には欲しがっていたマッサージチェアも贈りました。でもその原動力はやっぱり「こうするといい息子っぽいかな」「普通の人ならこうするのかな」という真似だと思います。

姉も時々会いますが、10歳までしか一緒にいなかったので、感覚的には姉というよりも幼なじみなどに近いと思います。それでもお互い大人ですから、「姉っぽく」振舞われたら、「弟っぽく」返す練習をしているところです。

――現在の仕事への反応などは？

向 出演したDVDを持っていったりはしましたけど、仕事の話はさすがにあまり出ませんね。

――お父さんに対する今のお気持ちは。

向 父親の命日には、散骨した海岸へ行って手を合わせるようにしています。一部残していた遺骨は数年間僕が保管していたのですが、先日やっと納骨ができました。最期を看取れなかったことは仕方ないと思っていますが、もっと話をしてみたかったなとか、一緒にお酒を飲んでみたかったなという気持ちは少し出てきましたね。

「道徳や倫理観、愛情といった感情はいまでもわかっていないんだと思います」

――向さん自身に家族を持ちたいという願望は？

向 ないですね。親になることもないと思います。責任を取れる気がしないので。

――それはやはり、「愛情」への不安があるから？

向 そうですね。社会経験を積む中で、「悪いことをしない」という道徳観は後天的に身につきました。こういった職業だと、法令遵守に関しては人一倍気を使いますし（笑）。ただ、普通の人が考える道徳や倫理観、人に愛情を与えるといった感情はいまでもわかっていないんだと思います。「みんな人間のふりが本当にうまいなぁ」と思いながら、まだ自分は下手くそで。

でも今は、僕みたいな存在が社会の中にいてもいいんじゃないかとは思えるようになりました。男優という仕事は、それすらも個性として受け入れてくれる人がいる世界なので。

（月見野 秋）