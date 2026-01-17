出川哲朗＆Aマッソ・加納で口論ぼっ発 みなみかわは全中覇者と坂道ダッシュ対決 17日放送『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』
テレビ東京で17日、『出川哲朗の充電させてもらえませんか？絶景！若狭湾の旅スペシャル 敦賀⇒天橋立』（後6：30〜8：55）が放送される。お笑い芸人のみなみかわ、Aマッソ・加納が、福井・敦賀市のパワースポットや京都の日本三景の一つを巡る。
【番組カット】この後口論に…!?カメラの前でポーズを決める出川哲朗＆加納
今回は敦賀市の気比神宮から、京都・天橋立のゴールを目指す充電旅。国指定重要文化財の大鳥居を仰ぎ、長命水でお参りし電動バイクで出発する。
観光列車“はなあかり”に遭遇し、出川哲朗のテンションは爆上がり。福井・美浜町へ入り旧丹後街道を走ると、理髪店で散髪中の初ゲスト・みなみかわを発見する。
すると「切るとこないだろ！」と出川が猛ツッコミ。アシンメトリーにしたいと譲らないみなみかわ。一行は若狭湾沿いを快走する。
美浜町では、全中覇者のボート部と坂道ダッシュ対決することに。元アメフト部のみなみかわは余裕で挑んでみるが、果たして勝負の行方は。
再び走り出すと充電が残りわずかとなり、みなみかわが一人で充電交渉へ。訪れた先では、ハイテンションなお母さんと冷静な家族の温度差に驚かされ予想外の展開となる。
福井・若狭町の老舗で1万円超えの“三方湖の天然鰻”を賭け「あっち向いてホイ」で真剣勝負し、極上の鰻に舌鼓。瓜割の滝で名水も堪能する。
福井・小浜市では、再びバッテリー切れ。旧茶屋街で、みなみかわ一人で充電交渉に向かうがまさかの連敗。なんとか民家を見つけるも、外はどしゃ降りに。温泉で体を温め、レストランで「瓦焼きハンバーグ」など堪能する。
ここで宿泊したいみなみかわに対し、先の町まで進みたいと言う土方Ｄ。翌朝、仕事のため粘るみなみかわだが、出川の一喝で、雨のなか再び出発。目標の福井・高浜町で見つけた旅館はまさかの満室。翌朝、みなみかわとはここでお別れする。
高浜町の城山公園内にある明鏡洞の前で初登場のゲスト・加納と合流する。早速、電動バイクで出発すると京都・舞鶴市へ突入。舞鶴赤れんがパークや巨大なイージス艦の雄姿に感激した後、加納が一人で充電交渉に走り、ピアノ教室を営むお宅へ向かう。
待ち時間に出川がピアノに挑戦するなど温かな時間を過ごす。その後、教えていただいた食堂へ向かい、名物の「昔ながらのオムライス」や新鮮な「海鮮丼」でようやく空腹を満たす。
京都・宮津市に突入すると、リフト終了時刻が迫り焦る一行。そんな中、上り坂でバッテリーが切れ、加納が雨のなか充電させていただける場所を探すことに。
ビニールハウスでお手伝いをして待っていた加納と、バイクを引いて到着した出川がまさかの口論ぼっ発の事態となる。再び出発するが、この時点でゴールまで残り9キロ。リフトの終了時間が刻一刻と迫り、絶体絶命のピンチに。果たして無事ゴールの天橋立へゴールする事ができるのか。
