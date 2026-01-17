歌手の和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。ガラガラ声で体調不良を明かした。

番組冒頭、和田は「皆さん、こんにちは。ごきげんいかがですか？和田アキ子です」といつもあいさつからスタートするも、ガラガラ声。「申し訳ございません。風邪だと思うんですけど、熱も何も何もないんですけど、声が全然出なくなって。でも、昨日に比べればこれでも出るんです」と明かした。

アシスタントの垣花正アナウンサーは「そうなんですか？」と驚き。和田は「すみません、こんな声で。ごめんなさいね」と謝罪した。

「昨日全然出なかった。で、売薬を全部買って。最初は咳が割と出たんで、“風邪かな”と思って咳なんとかと鼻水っていう薬買って。今度、喉が今度痛くなって。で、喉の痛みと咳っていうの買って。もう一個はなんだったっけな。鼻詰まりと何かっていう、違うメーカーものを3箱買ってやったんですけど、何の改善してないですね。それで昨日、いつもかかってる耳鼻咽喉科の先生に、もう終わってたんで。で、先生ももうご自宅に帰られる時で。昔の処方してもらった薬があるんで、それに残ってるのを飲んで、やっとちょっとこういう声になった」と状況を説明した。

さらに、局に到着してからスタッフとも話して、やや悪化したようで「しゃべりすぎた」と苦笑した。

この日は通常より曲を多めに流す緊急対応を取るという。