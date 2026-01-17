史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）の1月4日に被害者のX子さんは命を落とした。

事件から11年後、「ニュースステーション」ディレクター（当時）で、現在は北海道放送（HBC）報道部デスクを務める山粼裕侍氏は、集団強姦に関与し懲役5年以上7年以下の不定期刑判決を受けた元少年・Dの母親に接触した。息子の犯した罪と、母親はどのように向き合ってきたのか。山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。



監視役だったDの人物像

2000年9月下旬、僕は東京の西部を走る私鉄の小さな駅を降りた。商店街を抜けて5分ほど歩いた線路沿いにある木造2階建てアパート。外階段があり、ドアは木板という古い建物だ。ここに監視役だったDと母親が暮らしているはずだった。事件発覚直後、Dの母親はここに引っ越していた。

午前10時前、張り込んでいると部屋から小柄な女性が出てきた。青色のシャツを羽織ってはいるものの、上下とも白っぽいパジャマ姿。髪の毛はぼさぼさで、手にはごみ袋。Dの母親だ。声をかけようか迷ったが、さすがにその姿での立ち話は人目を気にするだろう。僕は見送った。

綾瀬事件に関するノンフィクション本がいくつか出版されているが、複数のジャーナリストが法廷で見たDの人物像は驚くほど共通している。

〈当初、Dと弁護士とのあいだで事件にたいする認識のずれがあり、弁護士側はあせった。

「“君はCの部屋にいて、女子高生にたいする犯行を見てたの”と聞くと“見ていません”と答える。“あんな狭い部屋でわかんないというのはないんじゃない？”と問いかえすと“いや、見たくなかったから、そっちに背中向けて、たばこ吸ってたんです”という調子で」

最初は、そんなDの言葉が信じられなかった弁護士だが、何回も拘置所で言葉を交わすうちに、Dの認識に独特の世界があることがわかってきた。〉（横川和夫／保坂渉『かげろうの家 女子高生監禁殺人事件』）

〈一年に及ぶ公判を通じて、傍聴人をもっとも悩ませたのは司郎（筆者注：Dの仮名）である。声が小さくて、傍聴席の最前列、証言席からほんの三メートル足らずのところにいても、弁護人や検察官、裁判官の質問に答えて語る言葉を聞きとるのがひどく難しい。地の底からかすかにもれてくるような声で、必要最低限のことしか答えない。事情の説明、情景の描写はほとんどなく、表情のない言葉が、途中でフッと消えてしまう。〉（佐瀬稔『うちの子が、なぜ！』）

〈Dの答えの大半は「なにも考えてないです」である。その場に居あわせながら自分には関係がないと感じられるものなのだろうか。そこにいるのに、いないと思うことのできる分裂した感覚。「支配者」の意思にしばられ、コントロールされるだけの空洞化した身体。〉（藤井誠二『17歳の殺人者』）

裁判で検察はDを次のように糾弾している。

〈Dは、怠惰な性格で、反社会性が顕著であり、中学3年時には、家庭内暴力、怠学、家出等のため、虞犯少年として保護観察処分に付されたほか、折りたたみ式ナイフの所持及び出身中学で投石し窓ガラスを割るなどしたことで不処分になった非行歴等もある。また、凶暴な性癖を有し、被害者の殺害行為にも積極的に関与し、同被告人の行為が被害者の死亡に大きく寄与したものと認められ、刑事責任は重大である〉

X子さんが激しい暴力を振るわれていたときも…

Dの犯行での役割は「監視役」だが、実際にCの家に行った目的は強姦でも暴力でもなくファミコンだった。1983年に任天堂が発売したファミリーコンピューター、通称ファミコンは大ヒット商品となり、当時の少年たちはこぞってファミコンを持っている友人の家に入り浸ったものだ。だが、DはCの部屋でおぞましい暴力が繰り返されていても、外界を閉ざすかのように関心はファミコンにしか向いていなかった。

監禁するためにAたちが外にヤクザがいっぱいいると噓をついてX子さんを脅していたときも「とくに何も思っていない」。

X子さんが激しい暴力を振るわれていたときも「ずっと見ていないです」。

逮捕から200日以上勾留されて心情を問われても「別に考えてないです」。

母親に会いたいかと聞かれても「思わないです」。

一体Dのこの無関心さは何だろうか。普通はもっと何かしらの感情が湧くはずだ。他人だけでなく自分自身の感情にも蓋をしているかのようだ。一方、Dの一つ上の姉は弟と違い気丈な性格だ。事件当時はAと交際し、結婚を誓った仲だった。暴力団幹部とつき合いを深めていくAに「自分がソープランドで働くから職場に戻りな」とまで言って、道を踏み外していくAを引き留め、立ち直らせようとしていた。対照的な姉弟だ。

10日後、再びアパートの前で張り込む。前回と同じ時間帯に母親がごみ出しに現れた。僕は車から降りて、用意していた手紙を渡した。少し驚いた顔をしたが、拒絶感はない。

「また寝てから、仕事に出ます。午後10時半ごろに帰ってきて銭湯に行くんです」

夜、会えるかと聞くと、母親は大丈夫だと答え、「息子は家にいて仕事をしていない」と短く付け加えた。

（山粼 裕侍／ノンフィクション出版）