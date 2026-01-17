つるの剛士、“編み物にハマる”9歳次男を紹介「手つきがめちゃくちゃ様になってる〜！」「器用ですね」「編み物男子ステキ」
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。最近“編み物”にハマっているという次男・絢斗さん（9）の様子を紹介した。
【動画】「めちゃくちゃ様になってる〜！」夢中で編み物をする次男・絢斗さん
「昨年、ママの編み物教室に偶然ついて行き、先生に教えてもらった編み物にハマる息子」とつづり、編み物をする絢斗さんの動画をアップ。「年末からずっと編んでる」とその熱中ぶりを伝え、多趣味な絢斗さんに「つか、全部いくやん。誰に似たんや」とユーモアを交えた。
この投稿には、「凄いです」「編み物男子ステキ」「今度作品見てみたいです」「かぎ針を持つ手つきがめちゃくちゃ様になってる〜！」「手先器用ですね」「ママさんみたいに上達しそうですね」「趣味がたくさんあるってめちゃくちゃ可能性の塊」など温かい声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
