フリーアナウンサーの中村江里子（56）が17日、自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で昨年9月から1年間、イタリアのミラノに住むことになったが、この日は「長くお仕事でお世話になっているパリ在住の大好きなフォトグラファー武田さん。2014年から毎年年末に家族写真を撮影してくださっています。大切な家族の写真、大切な子供達の成長の記録。昨年末は大好きなアパルトマンの階段で大人しく撮影」と書き出し、黒のノースリーブワンピース姿の自身と、夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏、21歳の長女、18歳の長男、15歳の次女との家族ショットをアップ。

「以前はカメラを向けると張り切ってくれた子供達も今は『ママ、すぐに終わる？』と聞いてくるし 以前のようにジャンプしたり風船持って！！なんて言ったらどうなることやら」とつづると、エッフェル塔をバックに家族でジャンプするかつての家族ショットなどを投稿した。

「しかし、改めて見てもかなり高く飛んでいますね。2026年も変化の多い我が家です。皆様、良い週末をお過ごしくださいね」と記し、ハッシュタグでは「家族写真」「愛おしい時間」などと添えた。

中村の投稿に、フォロワーからは「素晴らしいです」「世の中には幸せな家族が存在するんですねー」「美しくて素敵すぎるご家族の姿」「素敵ファミリーで憧れです」「奇麗ですね」といった反響が寄せられている。