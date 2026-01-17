立憲民主党の小沢一郎氏が１７日、小沢一郎事務所のＸを更新。高市政権が衆院選の選挙公約として食料品の消費税率を時限的にゼロとすることを検討しているとの報道について「高市総理は迷走していないか？」と痛烈批判した。

小沢氏は「食料品の消費税率、『時限的にゼロ』案 高市政権の衆院選公約に浮上」との見出しの記事を引用し、「各方面から徹底的に批判されるだろう」とバッサリ。「これまで言ってきたことと違うじゃないか？即効性が無いと言ってたじゃないか？選挙目当てか？消費税はそんなに軽いのか？などと。高市総理は迷走していないか？」とこれまでの高市首相の発言を挙げて痛烈に批判した。

高市首相は昨年、「消費税率の引き下げについて、大手事業者の関連システムの改修に１年以上かかるとか、これもかなりシェアの高い大手のシステム関係の事業者ですが、レジの改修、これにまず１年以上かかるということで、まず物価高対策として即効性のあるものとしては、諦めた経緯がある」となどと述べ、消費税減税について否定的だった。