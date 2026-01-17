全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・三鷹の蕎麦店『手打ち蕎麦 十色』です。

和風のダシつゆに牛もつの甘い旨みとピリ辛がたまらん

蕎麦屋で「牛もつ鍋」。いいではないか。定番的な鴨鍋や寄せ鍋も悪くはないが、蕎麦がすっきりしている分、パンチのあるもつ鍋とのコントラストがいいのだ。しかもこちら、1人前から頼めるというからなお喜ばしい。

牛もつ鍋1人前1480円

『手打ち蕎麦 十色』牛もつ鍋 1人前 1480円 蕎麦屋らしい二番ダシに追いガツオ、醤油とみりんで味を調えたほんのり甘いツユがベース。ニンニクやニラと辛味噌、もつの旨みが次第に溶け込んでコクを加えていく

「もつ自体がこってりしているので、味付けはあっさり。専門店の鍋よりはシンプルです」とは店主の伊能さん。

とはいえ、蕎麦屋らしい和風のダシツユにニンニクがっつり、辛味噌のピリ辛もいい塩梅だ。クツクツきたところで大ぶりな牛もつを噛み締めると、甘い脂ともつの風味が大きく広がる。ニラやキャベツ、豆腐にも次第に旨みが染みて心がほんわか温まる。

最後は全粒粉挽きぐるみの蕎麦を残った鍋つゆで。信州産を中心に個性の出るものを選ぶという二八の手打ちを投入し、ダシの余熱で温める。素朴な蕎麦の風味にパンチの効いた旨みが絡む。これがまたいいのだ。

『手打ち蕎麦 十色』掘りごたつ型の席でゆったり

三鷹『手打ち蕎麦 十色』

［店名］『手打ち蕎麦 十色』

［住所］東京都三鷹市下連雀3-33-10サンパラソル1階

［電話］0422-38-9612

［営業時間］11時半〜14時半、17時〜21時半

［休日］月（月が祝日の場合は営業、翌日休）、不定休あり

［交通］JR中央線三鷹駅南口から徒歩5分

