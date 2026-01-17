お土産が充実していると思う「福井県の道の駅」ランキング！ 2位「越前」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅には、その土地ならではの味や文化を凝縮したお土産が数多く並びます。地域色豊かな特産品や限定商品を手に取ることで、旅の余韻を家に持ち帰れるのも大きな魅力。立ち寄るだけでわくわくできる、お土産自慢の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女228人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「福井県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「越前カニにまつわるお土産がたくさん購入できるから」（40代女性／神奈川県）、「越前がにや地元の海産物を扱っていて、名産品をお土産にできるからです。福井らしさがしっかりと伝わる商品がそろっていて、地域の魅力を感じられます」（20代男性／静岡県）、「越前海岸に位置する、福井の海産物の魅力を満喫できる道の駅。特に、冬は越前がにのシーズンとなり、新鮮なカニや海産物がずらりと並ぶ。越前がにを使った加工品や、海産物の干物なども豊富に揃っている」（60代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「美味しそうなおつまみが充実 選ぶときにワクワクする」（40代女性／埼玉県）、「お茶入りどらやきなどお土産が充実しているから」（30代回答しない／高知県）、「福井の海の幸を堪能できそう」（40代男性／神奈川県）、「色々な種類のお土産がある為」（30代男性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：越前（越前町）／25票越前がにで知られる海沿いの町にある「道の駅 越前」は、新鮮な海産物を中心に、干物や水産加工品などが充実しています。「鮮魚競り体験」などで新鮮な海の幸を購入できるほか、温泉施設や「越前がにミュージアム」も併設されており、観光と休憩を兼ねて立ち寄れるスポットです。
1位：シーサイド高浜（高浜町）／27票美しい若狭湾に面した「道の駅 シーサイド高浜」は、海水浴や観光とともに楽しめる道の駅。地元でとれた魚介の干物や若狭塗箸など、福井ならではのお土産が豊富にそろっています。オリジナル商品の「たかはま焼き」は若狭高浜産の杜仲茶を使用したどら焼きで観光客、地元民問わず人気です。日本海の眺望を楽しみながら、グルメやショッピングを満喫できる人気のスポットです。
