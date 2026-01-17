韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは1月15日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテが際立つ純白ドレス姿を公開しました。（サムネイル画像出典：宮脇咲良さん公式Instagramより）

写真拡大

韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは1月15日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群の純白ドレス姿を公開しました。

【写真】宮脇咲良の圧巻スタイルドレス姿

「とても美しい」

宮脇さんは「ゴールデン・ディスク・アワード」と英語でつづり、4枚の写真を載せています。韓国の音楽授賞式「ゴールデンディスクアワード」に出演した際のオフショットです。美しいデコルテが際立つドレス姿となっています。

コメントでは「とても美しい」「さくらちゃんが一番可愛い」「さすがにプリンセスすぎたか」「さくちゃん、綺麗」「さくちゃん超可愛い」「すごく綺麗だねー」「真っ白な白鳥! とてもエレガント」「ほんとに可愛かった」と、絶賛の声が集まりました。

「可愛すぎて血糖値が上がりそう」

9日にはかわいらしい姿を披露していた宮脇さん。カフェと思われる場所で猫と戯れる姿です。この投稿には「台湾に来てくれてありがとう！」「かわいい〜」「可愛すぎて血糖値が上がりそう」と称賛の声が上がりました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)