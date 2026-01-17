「さすがにプリンセスすぎたか」宮脇咲良、美デコルテ際立つ純白ドレス姿に反響！ 「すごく綺麗」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは1月15日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群の純白ドレス姿を公開しました。
【写真】宮脇咲良の圧巻スタイルドレス姿
「とても美しい」宮脇さんは「ゴールデン・ディスク・アワード」と英語でつづり、4枚の写真を載せています。韓国の音楽授賞式「ゴールデンディスクアワード」に出演した際のオフショットです。美しいデコルテが際立つドレス姿となっています。
コメントでは「とても美しい」「さくらちゃんが一番可愛い」「さすがにプリンセスすぎたか」「さくちゃん、綺麗」「さくちゃん超可愛い」「すごく綺麗だねー」「真っ白な白鳥! とてもエレガント」「ほんとに可愛かった」と、絶賛の声が集まりました。
「可愛すぎて血糖値が上がりそう」9日にはかわいらしい姿を披露していた宮脇さん。カフェと思われる場所で猫と戯れる姿です。この投稿には「台湾に来てくれてありがとう！」「かわいい〜」「可愛すぎて血糖値が上がりそう」と称賛の声が上がりました。興味のある人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
