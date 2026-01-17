大学入学共通テストが１７日午前、全国各地で始まった。

大学入試センターによると、共通テストを使う国公私立の大学や短大などは計８１３校。志願者数は４９万６２３７人で、このうち現役生は５６５７人減の４２万３１１人となった一方、浪人生は６３３６人増の７万１３１０人で、割合も１４・４％となった。

試験会場となった東京大学（東京都文京区）で、都立高３年生（１８）は「やれるだけのことは対策してきたので、全力を出し切ることに集中したい」と語った。

今回からウェブ出願となり、受験生は自分で受験票を印刷して持っていかなければならない。学生証など顔写真付きの身分証明書も持参する必要がある。不正行為が疑われたり、受験票を忘れたりした場合に、提示が求められる。著作権保護を理由に、センターは試験終了後に試験問題をＳＮＳに投稿しないよう受験生に呼びかけている。

１７日は地理歴史・公民、国語、外国語、１８日は理科と数学、情報の試験が行われる。体調不良などで欠席した受験生向けの追試験は、今月２４、２５日に東京と京都の５会場で実施される。