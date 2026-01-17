ベネズエラ野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏の国外脱出の様子を収めた動画が公開/Grey Bull Rescue via CNN Newsource

（CNN）米国を拠点とするレスキューチーム「グレイ・ブル」は、先月ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏の国外脱出を支援した様子を収めた短い動画を公開した。

マチャド氏は昨年12月初旬、約1年間の潜伏生活を送った後、ノルウェーでノーベル平和賞を受賞するためベネズエラを出国。ベネズエラ沿岸からボートに乗り込み、カリブ海の集合場所へと向かった。そこでグレイ・ブルの創設者で元特殊部隊の隊員、ブライアン・スターン氏とそのチームに救出された。スターン氏らは別のボートでマチャド氏を待っていた。

今月16日に公開された編集済みの2分間の動画には、マチャド氏が真夜中に別のボートに到着し、乗り込む瞬間が映っている。

「あれがそうだ」とスターン氏が口にする中、遠くにマチャド氏のボートの明かりが見え、スターン氏のボートへと近づいてくる。

マチャド氏本人だと確認した後、スターン氏がマチャド氏を自分のボートに乗せる音が聞こえるが、夜の暗さのため乗り移った正確な瞬間はほとんど見えない。

マチャド氏が乗ったところでスターン氏は「やあ、マリア。ブライアンだ。会えて良かった。もう大丈夫だ」と声をかけた。

「ずぶ濡れで、とても寒い」と、マチャド氏が言うのが聞こえる。

その後、映像は黒いジャケットと帽子を着用したマチャド氏に切り替わる。同氏はカメラに向かってこう語る。「私はマリア・コリナ・マチャド。生きている。無事でいる。グレイ・ブルにとても感謝している」

動画はマチャド氏とスターン氏、及び同氏のチームが写った複数の静止画で終わる。画像にはスターン氏の声が重なり、マチャド氏を救出したことを伝えている。

救出成功を宣言した後、スターン氏はベネズエラ近くの島、キュラソー島へ向かっていると告げた。

スターン氏は以前の発言で、寒さの中、緊張を強いられる長い航海の末、早朝に岸へ到着したと述べていた。マチャド氏はそこからノルウェー行きの飛行機に乗り込んだ。同国ではノーベル賞を受賞し、家族と面会する予定になっていた。

グレイ・ブルは先月、救出作戦は16時間近く続き、主に真夜中の荒れた海域で行われたと発表している。このレスキューチームは世界各地で民間人の救出活動を行っており、スターン氏の指揮の下、これまでに少なくとも800件の救出作戦を実施してきた。

マチャド氏は16日、関係者の安全上の懸念を理由に、救出作戦に関するコメントを控えた。

CNNはマチャド氏のチームにコメントを求めている。

マチャド氏は以前、記者団に対し、米国政府からの支援を受けていると述べていたものの、詳細は明らかにせず、「いつか話せる日が来る。今は彼らを危険にさらしたくない」と語っていた。

スターン氏は先月、今回の作戦について、匿名の寄付者からの資金提供を受けていると説明。自身の知る限り、米国政府の支援は受けていないとしていた。しかし作戦時には自身のチームが海上にいるのを知らせるため、米軍と連絡を取っていたことを認めた。