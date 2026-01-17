無職アラサー女子に突然降りかかる責務！ 領主に虐げられる民を守らなければ…／スマホで異世界の神になる方法
『スマホで異世界の神になる方法〜失業したら冷酷領主に愛されました〜』（まるかわ/双葉社）第3回【全6回】
【漫画】『スマホで異世界の神になる方法〜失業したら冷酷領主に愛されました〜』を第1回から読む
“異世界の神様”になったら、なぜか溺愛されました――!? 無職になってしまったアラサー女子・白壁ホナミ。ある日、障子の穴から聞こえてきた祈りの声に、スマホでググって解決方法を読み上げると、民から感謝されてすっかり神様扱い！ しかし、邪教とみなした“血の髭卿”に目を付けられて――。コワモテ領主様との異世界ラブコメ『スマホで異世界の神になる方法〜失業したら冷酷領主に愛されました〜』をお楽しみください！ 著者の異世界ネイルファンタジー『異郷の爪塗り見習い』もアニメ化決定で好評発売中です！
