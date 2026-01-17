女優・戸田恵子が１７日、ブログを更新し、大量の切手を貼って速達郵便を出したことを明かした。

戸田は「リハビリ英会話の帰り、封書を速達で出そうと、例のツナギの切手を持参していざ郵便局へ」とつづった。

１４日に更新したブログで戸田は、２０２４年に郵便料金が改訂されたため、差額を埋めるために購入した２２円切手と１円切手が大量に余っていることを明かしている。「例のツナギの切手」とは、シートのまま切り離していないその切手のことだと思われる。

手数料を払えば切手は別の商品と交換することもできるが、戸田は「やはり手数料取られて他の切手などに変えるのは何だかもったいない！」と、手持ちの２２円切手と１円切手を使って速達を出すことにしたという。「速達料金は￥４１０でした。知らなかったのですが、切手は封書の表に貼れない分は、裏にも貼ってよいとのことでした。知らなんだ〜！」

続けて「￥２２を１８枚 ￥２を２枚 ￥１を１０枚」と合計３０枚の切手を封書の裏にも貼ったと報告。さらに「形振り構わず手持ちの切手を、表と裏に思い切り貼りました！ 恋文でしたら躊躇もしますが、税理士さん宛てなのでココはひとつ許されて〜！」と記していた。