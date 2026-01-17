米データサイト「ファングラフス」１６日（日本時間１７日までに独自の成績予測システム「Ｚｉｐｓ Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｓ」によるドジャースナインの今季の成績予想を公開した。

４年連続５度目のＭＶＰ受賞が期待される大谷翔平投手（３１）は打者で打率２割８分９厘、５２本塁打、１３８打点、２９盗塁、勝利貢献度を示すｆＷＡＲ６・６で２冠王を狙える数字だ。投手では１６試合に登板して５勝３敗、防御率３・５７、８０回２／３で９８奪三振、ｆＷＡＲ１・５と予測した。打者に比べると物足りない。

同サイトが昨年公開した成績予測システム「Ｓｔｅａｍｅｒ」では１４２試合に出場して打率２割７分５厘、４３本塁打、９８打点でｆＷＡＲ５・３、投手としては２３試合に先発して９勝６敗、防御率３・４４、ｆＷＡＲ２・６だった。打者では「Ｚｉｐｓ――」、投手では「Ｓｔｅａｍｅｒ」の方が良かった。

山本由伸投手（２７）は２８試合に先発して１３勝７敗、防御率３・３１、１６８回２／３で１８０奪三振、ｆＷＡＲ３・９と予測。「Ｓｔｅａｍｅｒ」では２８試合に登板して１２勝７敗、防御率３・４４、ｆＷＡＲ３・６と大きな差はなかった。

佐々木朗希投手（２４）の予測は２２試合に登板（先発１６）して５勝４敗、防御率４・００、８５回１／３で９８奪三振、ｆＷＡＲ１・３。「Ｓｔｅａｍｅｒ」では４１試合に登板（先発２１）して９勝８敗、防御率４・２２、ｆＷＡＲ１・７だった。両予測とも先発専任ではなく、救援に回ると見ているところが興味深い。

３人とも予測を上回る活躍に期待だ。