人気エアーバンド「ゴールデンボンバー」の歌広場淳さんが、右脚靱帯の手術を終えてリハビリに取り組んでいる様子を明かしています。



歌広場さんは「手術後って熱が出るらしく」「体温が38度くらいあったのが」「やっと下がったのでXに」と、手術直後の14日からわずか1日投稿を空けただけで、律儀に綴っています。

そして「早速リハビリしてるんだけど」「足を伸ばしても曲げても『ぎゃー！』とか『痛ってー』とかいって謎に爆笑してしまう」と、持ち前のキャラでリハビリに取り組んでいる最中のようで、「看護師さんから『明るいけど変な人』と思われています」とのこと。







以前の投稿でも犲分体力には自信あるんで！瓩氾舛┐討い寝旅場さんのリハビリは順調なようで、フォロワーからは「明るく絶叫してると言うことはかなり痛いと言う事」「リハビリしてる看護師さんが羨ましい」「体辛い中、つぶやきありがとう」「目標があったら回復が早いんだな〜」など、親しみのエールが多数集まっています。

