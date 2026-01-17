「ホスト界の帝王」と呼ばれ、実業家やタレントの顔を持つローランドが今季もセレッソ大阪公認アンバサダーを務めることがC大阪公式HPで発表された。ローランドのメッセージは以下の通り。

今シーズンもセレッソ大阪公認アンバサダーに就任させていただきました。1年半皆様と共にセレッソ大阪を応援できることがとても嬉しく、感謝申し上げます！今シーズンもどんなプレーが飛び出すのか、非常にわくわくしております。

セレッソ大阪ファミリーの一員として、全身全霊でセレッソ大阪を応援することをお約束いたします。セレッソが勝ち取るのは、勝利のみ！

世の中には2種類のクラブしかない。セレッソかそれ以外か。

ローランドは2019年にC大阪の招待でJリーグのピッチに初めて立ったことが縁で20年から「セレッソ大阪公認セレ男」に。24年に「セレッソ大阪30周年アンバサダー」に“昇格”し、昨年は「セレッソ大阪公認アンバサダー」として開幕直前のトークショーに出演。「アウェーのダービーに勝って始まる」と開幕戦の大阪ダービーでのC大阪勝利を断言していた。今季の百年構想リーグでも大阪ダービーのG大阪戦で2月7日に開幕するが、ホームのヤンマースタジアム長居での試合。5万人収容のスタジアムを埋めるために、ローランド様がどんなエールでC大阪サポーターを奮い立たせるか注目される。