第2子妊娠中のラブリ、ふっくらお腹で5歳長女と“おちゃめ”な2ショット「めっちゃ素敵な写真」「こんなママ可愛すぎる」
モデルでアーティストのラブリこと白濱イズミ（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）とのほほ笑ましい2ショットを披露した。
【写真】「めっちゃ素敵な写真」ラブリ＆5歳長女の“おちゃめ”な2ショット
投稿では、「あー、娘が24時間可愛い」とつづり、肩に手を当て同じポーズを取る親子の姿をアップ。昨年11月に第2子の妊娠を発表したラブリは、トップスとボトムスの間からふっくらとしたお腹を披露している。
この母娘ショットには、「めっちゃ素敵な写真」「こんなママ可愛すぎる」「娘ちゃんもラブリちゃんも可愛い」「おっきくなったなー」「娘っちもふっくらお腹も愛おしい」「2人とも24時間かわいいっ!!!」などの声が寄せられている。
ラブリは1989年11月27日生まれ、愛媛県出身。O型。2012年12月〜15年11月、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。19年11月、映像作家の米倉強太と結婚。弟は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。2020年5月、第1子女児の出産を報告した。
