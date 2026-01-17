お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜午後12時55分〜）の18日放送回は、借金600万円のドン底生活から一発逆転を果たした新婚さんが登場。「苦い思い出が詰まった家」が残っているということで訪ねると、小さなコンテナが―。



【写真】借金地獄から年商6億円に…一発逆転を果たした新婚さん

コンテナで極貧生活

中古車店を営む夫婦。およそ5年前、結婚前の2人は、このコンテナを事務所兼自宅として暮らしていた。冷蔵庫やガスコンロ、電子レンジを設置し、寝床はソファベッド。冷え込む冬場は、1個しかない寝袋を奪い合った。毎朝外の水道で歯磨きをし、銭湯にも3日に1度しか通わないギリギリの生活で働き詰め。当時の思い出の味は、塩胡椒をかけるだけのパスタ、豚肉とほうれん草の水炊きと超節約料理…という極貧生活だった。



借金の原因は、23歳で起業した夫。中古車店を大きくするため、信用していた社長にお金を渡したところ裏切られ、コンテナだけが残った。自殺も考える中、出会ったのが妻だった。



夫が自己破産手続きを始めた頃、当時銀行員で婚活中だった妻が、玉の輿に乗りたいという下心で参加した「100人の社長が集まる飲み会」でのこと。夫は、切り替えて新規の営業を取りに行こうと、大阪・心斎橋で開かれた同会に参加。参加費用の3万円も、母親に借りて挑んだという。



そこで、2人はたまたま隣の席になった。営業のつもりで来たものの、妻に一目惚れした夫は名刺を渡すが、置いたまま帰られてしまう。1カ月後には、2人は名古屋で開かれた第2弾の会にも参加。妻は大物社長を狙うも相手にされず、高額な参加費の立食パーティーとして「元を取らねば…」と一心不乱に料理をかき込んでいた。そこに夫が「お話していいですか」と声を掛けた。「ピザ食べた後やったらええで」との返事にも従順に応えてくれ、妻も好印象を抱いた。



借金を告白…妻の意外な反応とは！？

連絡を取り合うようになり、高級寿司店でのデートを敢行。もちろん夫は母親にお金を借りていたが、妻は「案外コイツ、稼いでんちゃうん」と、玉の輿の夢を膨らませた。付き合い始めるも、夫は借金のことを言い出せない。



一方、妻は「結婚を前提に付き合いたいから一緒に住みたい。マンションを見に行こう、タワマンはどう？」と前のめり…。帰り道、意気消沈していった夫は、ついに「自己破産申請中なので、タワマンには住めないです」と告白！それに対し妻は「一緒に返そう。20代やし絶対イケる！」とまさかの返答！？「気の強い性格で、引っ張ってやる魂が出てきた」と振り返る。



二人三脚で借金返済への道がスタート。コンテナに住むことから始め、朝から晩まで働きながら超節約生活を続け、約1年で完済。2025年9月、晴れて結ばれて4SLDKの豪邸を勝ち取った。現在2人は中古車販売、輸入車の買取販売をメインに、不動産業と飲食店、ドバイでのレンタカー業などを営み、年商は6億円にも上るという。



「今となっては借金もありがたかった。だからこそ、本当の幸せに気づけた」と妻。番組では妻から夫へ、ともに過ごした日々に思いを乗せた手紙が贈られる。