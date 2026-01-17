クッションの下に潜ろうと珍妙な振る舞いを繰り返す猫ちゃん！ 妹分の毛づくろいでモヒカンにセットされる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『珍妙ウチューネコ、秋のトレンドでモヒカンにされる』というねこかますさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

腎不全療養8年目に突入して維持している我が家の主猫・麿白先生。 秋も元気に珍妙な中、昨年加入の琥麦にモヒカンにされてました。

こちらは投稿者のねこかますさん宅の主猫だという麿白先生。どっかり座る姿に貫禄があります。

昨年秋、共に暮らす猫ちゃんに体調不良が出る中、腎不全で療養生活8年目の麿白先生は居間で元気に珍妙な振る舞いを披露。なぜかクッションに潜ろうとしています。

そんな珍妙をジッと見守っているのは、2024年の6月から投稿者のねこかますさん宅で暮らす猫の琥麦ちゃんです。

体重3キロ未満ながら、やんちゃな琥麦ちゃんは麿白先生をすっかり翻弄しています。

そんな2匹はとても仲良し。互いを毛づくろいをしているのは心和む光景です。

……と見ていたら再び麿白先生の珍妙がさく裂。琥麦ちゃんが乗っているクッションの下に潜り込もうとしています。

思わずハシッとクッションを抑え込んだ琥麦ちゃん。軽くおでこを舐めて麿白先生を鎮めます。

別日。またも仲良く毛づくろいをしている姿が見れましたが、琥麦ちゃんのセットにより麿白先生はモヒカンになっています。

これには「ヒャッハーな髪型ｗ」「モヒカンにされてるなw」「攻めた髪型だなあｗ」の声が寄せられました。

妹分に甘えるところもありますが、子猫に懐かれる麿白先生。新たな預かり子猫ちゃんにも好かれているようです。

視聴者のコメント