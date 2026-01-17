タレントの梅宮アンナが１７日までに更新された作家で僧侶の家田荘子のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「家田荘子チャンネル」に出演した。

梅宮は２０２４年に希少がんである乳がん「浸潤性小葉がん」に罹患し、ステージ３であることを公表した。がん家系であったこともあり、がんを告知された時、梅宮は「順番が回ってきたと思った。いつか私もがんになるだろうなと小学校の頃から思ってた。ショックではなく、新しい世界に行くんだなと思った」と回顧した。

抗がん剤治療で脱毛したが、髪の毛がなくなった所は見せていない。「抗がん剤（治療を）やったら、どうなるんだろう」と思い、ネット検索すると、髪の毛がない人たちを見て抗がん剤治療を受けることに迷いを感じた。「自分が抗がん剤で髪の毛がなくなった。でも頑張りますと言うことが果たして世の中にとっていいことなのかなと思った。だったら『こんなウィッグありますよ』とやった方が、少し希望が持てるのかもしれないという思いが芽生えた。後に続く人達のために、道を作ってあげたい。そういう気持ちが強かった」と語った。

ＳＮＳで公表したことにより「みんなが『すごく励みになる』と言ってくれる。人のために何かができるとか。人に『ありがとう』と言われることに幸せを感じられるんだなと思った」と感謝を語った。