ドジャースの大谷翔平投手（３１）の新動画が話題だ。米オーディオブランド「Ｂｅａｔｓ（ビーツ）」は１５日（日本時間１６日）に公式インスタグラムで他競技でどの程度活躍できそうかを、競技名だけを聞いて大谷が１〜５位で即答する「ブラインド・ランキング」の動画を公開した。

水色のボタンダウン半袖シャツに、ホワイトグレーのビーツのヘッドホンを首にかけてＣＭ撮影現場に登場した大谷。「こんにちは、大谷翔平です。今、ビーツの撮影のためにスタジオに来ています」と日本語で自己紹介。ヘアメークを受けながら質問には英語で答えた。

最初はアメリカンフットボール。「ポジションはどこでもいいですか？」と聞き返し、口をすぼめて少し考えた後、「スリー（３番）」と回答した。続くゴルフでは、眉間にしわを寄せながら「ツー（２番）」。

サッカーについては間髪を入れずに「ファイブ（５番）」と即答し、あまり得意ではなさそうな様子が表情からも伝わってくる。スイミングと告げられると、「ワン（１番）」と自信ありげに答えた。

最後の「ジムナスティックス」は一瞬、きょとんとした表情を浮かべ、「ジムナスティックスって何？ 体操？」と思わず日本語で確認。

「えー…」とうなりながら残っていた「フォー（４番）」を選んだ後も、予想外のお題だったのか、再び小さく「体操！」とつぶやいていた。素顔を垣間見ることができる貴重な動画だ。