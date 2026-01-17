Snow Man渡辺翔太、人生初ハワイでリクエストしたものとは？ハプニングも発生【「バタバタ買い物バケーション」見どころ】
【モデルプレス＝2026/01/17】TBSでは、1月17日7時から『バタバタ買い物バケーション』第4弾を放送（※関東地区は6時51分〜8時55分）。放送を前に、見どころが到着した。
【写真】Snow Man渡辺翔太が「プレゼントしたい」メンバー
人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行番組。第4弾となる今回も、“1泊26時間”というタイトなスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。
MCは、ハワイ通でお馴染みの設楽統（バナナマン）。今回の“バタバタ旅”に参加するのは、鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）。分刻みのスケジュールの中で、本番組に初参加となるゲスト4人が“ハワイでやりたいこと”、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16箇所を巡っていく。
今回も「ダイヤモンドヘッド」をバックにスタートしたバタバタ旅。これが“人生初”ハワイとなる渡辺は、「定番を味わいたい！」とハワイの絶景の海をリクエスト。おすすめスポットでハワイの海と初対面した渡辺は、思わず絶叫する。そして、ハワイならではの絶品グルメも盛りだくさん。鈴木リクエストのかぶりつける特大の骨付き肉や川口リクエストのアサイーボール、そして設楽おすすめの絶品ローカルフードも登場。設楽が「ハワイに行ったら絶対に食べてほしい」とおすすめするウェルカムフードとは。話題の“ド派手スイーツ”や、憧れのホテルで味わう朝食バイキングも見どころとなる。
ショッピングでは、川口がハワイ限定グッズを爆買い。定番のABCストアをはじめ、飯塚リクエストのオリジナルボトルが作れるショップへも足を運ぶ。5人それぞれが旅の思い出に作ったボトルデザインとは？渡辺がSnow Manのあるメンバーへ向けて作ったボトルにも注目が集まる。
ハワイならではのアクティビティも満載。鈴木のリクエストで自転車に乗って絶景の夕日スポットへ行くと、とあるハプニングが発生する。そして、“人生初”ハワイの渡辺のリクエストは、ウミガメと泳ぐこと。ハワイならではの絶景の海で、無事ウミガメに遭遇できるのか。さらに、人生初のスカイダイビングに挑戦するのは、果たして。設楽とゲスト4人が、限られた時間の中で、見て楽しい、食べて楽しい、買って楽しいハワイをとことん楽しみ尽くす。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「バタバタ買い物バケーション」第4弾放送
◆渡辺翔太、人生初ハワイでリクエストしたものとは？
