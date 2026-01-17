M!LK佐野勇斗「ゴチ」新メンバー“バレた”驚きの理由告白「面白すぎる」「滲み出るスター性」と話題
【モデルプレス＝2026/01/17】M!LKの佐野勇斗が1月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本テレビ系「ぐるナイ」（よる7時54分〜）の企画「ゴチ27」新メンバー発表時の秘話を明かした。
【写真】バズり常連の27歳アイドル「ゴチ」新メンバー“バレた”面白すぎる理由
1月15日放送の日本テレビ系「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」にて、「ゴチ27」への参加が発表された佐野。これを受け、Xでは「ゴチ27に新メンバーとして参加させて頂きます！！」と虎のマスクを着用したオフショットと共に新メンバーに加入したことを報告。「なんとしてもバレないようにしようと思っていたのですが、右肩の下り具合でバレました」と秘話を明かし、最後に「整体に通います」と記している。
この投稿には「バレた理由が面白すぎる」「滲み出るスター性」「新メンバーおめでとう！」「ますます楽しみ」「気付きました！」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐野勇斗「ゴチ」新メンバー発表時の秘話告白
