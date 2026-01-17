【京成杯】前走東京以外の馬に配当妙味あり！ 過去10年の傾向から考える攻略ポイントとは

攻略POINT

【新馬組】前走東京以外の馬に配当妙味あり

前走東京出走馬は［3・1・0・6］だが、連対馬４頭はいずれも①～④人気で旨味なし。

一方、前走中山、京都、阪神出走馬は合計［1・0・3・5］。３着以内４頭は⑥～⑨人気で穴ならばこちら。

なお、前走逃げて上がり最速という馬は②①③着とオール馬券圏内で高く評価できる。

【生産牧場】社台ファーム生産馬が４勝をマーク

［2・5・5・22］のノーザンファーム生産馬は出走頭数、３着以内数共に断トツだが、①～③人気で［1・4・2・7］と上位人気で飛ぶケースも多い。

勝利数で上回るのは［4・1・1・14］の社台ファーム生産馬。

３着以内６頭は④⑥②⑨⑤⑨人気で、配当妙味はこちらが上回っている。

【脚質】逃げ馬不振 速い上がりを使える馬が◎

逃げ馬が［0・1・0・9］で、３着以内30頭中12頭が４角７番手以下と差し馬の好走も多く見られる。

上がり３ハロン最速の馬が［4・3・1・2］と高確率で好走している点からも速い上がりを使える馬が狙い目。

前走が上がり１・２位の馬は［8・4・7・42］なので該当馬は要注目。

京成杯 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』