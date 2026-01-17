京都府舞鶴市の鴨田秋津市長がこのほど、歌舞伎俳優・中村鶴松の初代中村舞鶴（まいづる）襲名をＳＮＳで祝福した。

鶴松は２月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月１〜２６日）で舞鶴を襲名する。鴨田市長は「中村舞鶴（まいづる）さん誕生。舞鶴市長として、こんなに嬉しいニュースはありません。舞鶴市でも大きな話題となっています。鶴松さんの新たな挑戦、勝手ながら『舞鶴』の名を共有する同志として応援させていただきます。２月の襲名披露、楽しみにしています」と祝福のメッセージをつづった。

１７代目中村勘三郎さんの俳名である「舞鶴（ぶかく）」にちなんで襲名することを踏まえて、鴨田市長は「舞鶴市も戦国武将・細田幽斎（藤孝）が築いた田辺城の別名が舞鶴城（ぶかくじょう）で、訓読みにした舞鶴（まいづる）が市名の由来です」と紹介。同市は歌舞伎を題材にした大ヒット映画「国宝」のロケ地でもあり、「そんなことも相まって深く共感しております！」と歓迎している。

鴨田市長の投稿に鶴松も反応。「舞鶴市長ありがとうございます」と感謝した。中村勘九郎、中村七之助と鶴松を中心に中村屋は例年、春と秋に全国を巡る巡業公演を行っており、舞鶴公演が実現するかもしれない。