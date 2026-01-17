画期的な企画

「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである」と言われる。Netflixで配信されている「ラヴ上等」が絶大な人気を博しているのは、それが「ヤンキー」と「恋愛リアリティショー」という本来相容れない要素を組み合わせた画期的な企画だったからだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】

タレントのMEGUMIがプロデュースを務め、ヤンキー系の男女が真剣に恋愛をする「ラヴ上等」は、従来の恋愛リアリティショーとは一線を画す独特の魅力で視聴者を惹きつけている。

昨年12月9日の配信開始からすぐに日本の週間ランキングで1位を獲得。その人気は国内にとどまらず、Netflixの非英語シリーズで世界8位にランクイン。韓国、香港、台湾などでも大ヒットしている。この人気の過熱ぶりを受けて、すでにシーズン2の制作も決定した。

恋愛リアリティショーと言えば、洗練された雰囲気の中でさわやかで上品な雰囲気の参加者たちが繰り広げる恋の駆け引きを想像する人が多いだろう。しかし、「ラヴ上等」はその常識を覆した。元暴走族、逮捕歴のあるラッパー、全身タトゥーまみれといった本物のヤンキー系の人間が集められているのだ。

派手な見た目のヤンキーやギャルたちが、意外なほど純粋に恋に向き合い、不器用ながらも必死にコミュニケーションを取ろうとする姿が、多くの視聴者の心をつかんだ。

この番組が支持される最大の理由は、参加者たちの「ギャップ」にある。見た目は威圧的でも、恋愛となると途端に照れ屋になったり、素直に気持ちを伝えられなかったりする様子は、むしろ一般的な恋愛リアリティの参加者よりも人間味にあふれている。

彼らの不器用さは計算されたものではなく、本当に恋愛経験が少なかったり、感情表現に慣れていなかったりすることから生まれる自然なものである。だからこそ視聴者はその純粋さに心を動かされる。

また、ヤンキー文化を無条件で持ち上げるような演出はしていないというのもポイントだ。視聴者の中には、ヤンキーそのものには良いイメージを持っていない人も多い。スタジオでVTRを見ているMEGUMI、AK-69、永野が、ヤンキーたちの無軌道な言動について冷静に客観的な目線でコメントをすることで、ヤンキーに嫌悪感を持っているような視聴者でも、純粋にVTRを楽しむことができるようになっている。

日本のヤンキー文化

海外での人気も見逃せない要素である。日本のヤンキー文化は、海外から見るとひときわユニークに映るようだ。彼らの独特のファッションや言葉遣いや振る舞いは、日本特有のサブカルチャーとして興味を持たれている。そこに恋愛という普遍的なテーマが組み合わさることで、文化的な特殊性と人間の普遍的な感情が融合して、国境を越えて多くの人の共感を呼んだ。

従来の恋愛リアリティショーに食傷気味だった視聴者にとっても「ラヴ上等」は新鮮な驚きをもたらした。洗練された会話や計算された駆け引きではなく、時に子供のように純粋な感情のぶつかり合いを見せるヤンキーたちの振る舞いは、見ていて予測がつかない面白さがある。参加者たちが社会的な常識やマナーにとらわれず、自分の気持ちに正直に行動する姿勢も痛快である。

コンテンツ自体に力があるので、SNSなどを通して人気が広がっていったというのも大きい。印象的なシーンや名言が次々とシェアされて、実際のコンテンツを見ていない人が興味を持つきっかけとなった。特に「水はやべぇだろ」というフレーズはインパクトが強く、ネット上では桁違いのバズりワードとなった。

恋愛リアリティショーというジャンル自体はすでに飽和状態にあるが、「ラヴ上等」はそこに新たな可能性を示した。設定やキャスティングの工夫次第で、まだまだ視聴者を驚かせ、感動させることができるということを証明した。ヤンキーという恋愛リアリティとは相容れないように思える要素が、実は最高の化学反応を起こす組み合わせだったのである。

このコンテンツの成功は、エンターテインメント業界に1つの示唆を与えている。常識や既成概念にとらわれず、一見ミスマッチに思える要素を大胆に組み合わせることで、予想を超える魅力が生まれる可能性があるということだ。「ラヴ上等」はその挑戦が見事に実を結んだ好例と言えるだろう。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

