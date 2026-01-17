第1回【高田漣、“年の離れたレジェンドたち”に教わったギターと耳 父・渡の縁が音楽の道を開いた】のつづき

西岡恭蔵が1990年に発売したアルバムに、高校2年生にしてギタリストとして参加した高田漣（52）。その後も数々の音楽の仕事をこなしたが、プロになる気はなく、あくまで「バイト感覚」だったという。将来の夢は音楽よりジャーナリスト。それが一転、ミュージシャンの道に進んだ背景とは……。

「大きくなったら文章を書く人になるんだよ」

父・高田渡の友人に出会ったり、音楽業界に顔を出したり……。1992年に大学に入学した後も音楽の仕事は続いた。バブルは崩壊していたが、音楽業界はまだCDのミリオンセラーが続出し、活況が続いていた。

「そんなことをしていたら学業が疎かになっていました。かねてからのジャーナリスト志望は変わらず、政治学を専攻していましたが、文学部の授業にも出たりして、文章を書くことに興味がありました。小中学生の頃、母から『大きくなったら文章を書く人になるんだよ』と常々言われていたので、その影響があったかもしれません」

ところが大学4年生になり、いざ就職活動をしようとした段階で現実を見せられた。

「いわゆる就職氷河期に入っていたんです。周りは3年生のときから動いていて、大手新聞社や出版社は、4年になった頃にはもう実質、内定者が決まっていて。時すでに遅し。だからこれも何かの運命、ひとまず音楽を仕事にしようと考えたんです。初めて音楽を仕事として捉えた瞬間でした」

そのことを母に告げると呆れられた。音楽ではなく、物を書く仕事の方向に行くと思っていたからだ。一方、すでに母と離婚していた父の渡からも、ものすごい剣幕で電話がかかってきた。

「お前、何考えてんだ。そんなつもりで大学入れてないぞ、って。それまでは音楽に歓迎ムードだったのに。ただ1時間半近く話しているうち、最終的には『まあお前も頑張れや』と歓迎されましたね。母にそれを告げると『あら、そう』とだけ言っていましたが（苦笑）」

卒業した時期は音楽業界にも厳しさが忍び寄りつつあったが、父のバックミュージシャンを務めたほか、多くのアーティストと仕事をともにしていた。

「辞め時を失ったというか、辞めるという選択肢がないままで続いていたんです。頭の片隅に『音楽を辞める必要ないよな』って」

兼業音楽家としての生き方も素敵と思うも

20代後半に入る頃、通常のギターとは異なる、水平に置いて奏でる「スティールギター」を弾くようになった。それをきっかけにハワイアン音楽の日本の第一人者、山内雄喜に出会う。

「山内さんのところに遊びに行っているうちに、弟子入りという名の追っかけになって。当時、山内さんはこんにゃく屋を稼業としていました。ハワイのミュージシャンはみんな兼業ですから。そういう生き方も素敵だなと」

大いに影響を受け、八百屋で働き始めた。音楽の仕事と重ならず、早朝から午前中に作業ができるからだ。

「兼業が素敵だなという考え方に傾き始めた頃から、なぜか音楽の仕事が忙しくなって。午前中に八百屋の仕事をして、午後に急いで名古屋の営業に出掛ける、というようなこともしていましたが、そこまで無理して……との思いもあり、やむなく専業音楽家に」

ソロデビューのレコ発ライブで、幼少時を思い出す

スティールギターがソロデビューにつながった。2002年発売のアルバム「LULLABY」がそれだ。だが自身はソロは考えていなかった。

「これはプロデューサーの計らいというかはかりごとというか。全曲カバーのインストゥルメンタルだったので、メンバー全員で作るカバーアルバムだと思っていたんです。ところが、レコーディングの合間に僕のソロだとプロデューサーから聞き、『僕のアルバムなんですか？』って問い返したほど。そもそも自分をスティールギター奏者と思ったことは一度もないんですよ。いろんな楽器を弾くけどその一つであって」

ともあれ、出来上がったデビュー作。CDジャケットには、幼少時に撮影したバンドメンバーを装った写真を絵画風にして使い、帯には父・渡の言葉が入っていた。

「自分の人生が１周目の円環を終えてこれから2周目に入っていくんだなあと思いましたね」

発売記念ライブでいざステージに立つと、客席の正面ど真ん中に父が陣取っていた。父とは共演することが多かったので特段の緊張はなかったが、ある光景が頭をよぎった。

「父の横には僕もよく知っている人が二人いらしていたので、思わず、子どものときにしていたライブごっこの風景を思い出してしまいました。しかし父はなんで何も言わずに来るかなぁ、と思いましたね（苦笑）」

自身のソロアルバムなら、自作曲を入れ、自分の声もボーカルとして使いたい。その思いは、1年半後にリリースしたアルバム「Wonderful World」から少しずつ進められた。

「pupa」でつながった不思議な縁

2007年、高橋幸宏の呼びかけで、原田知世、高野寛、堀江博久、権藤知彦とともにバンド「pupa」を結成した。高橋が坂本龍一、細野晴臣と結成したYMOに小学生の頃にハマっており、父に“進言”したことがあった。

「教授（坂本）はもともとフォーク界隈というか父の仲間内の最若手で、父が残した膨大なフィルムから発掘された写真をまとめて出版した写真集『高田渡の視線の先に』にも『あぶさん』と呼ばれていた頃の教授や、『はっぴいえんど』時代の細野さんが載っていますし、よく名前を聞く人たちだったんです。YMOはお茶の間の人気者でもあったし、音楽というよりアイコンとしてハマっていたので、何も悪気はなく『お父さんもYMOみたいなことやったらいいのに』と言ったことがあるんです。でも父はすごく悲しそうな顔をしたんです（笑）」

ソロデビュー後、自身のマネージャーにその話をしたところ、高橋のマネージャーを通じて本人にその話が伝わった。2006年に「細野晴臣＆東京シャイネス」として活動していた際、ステージ上で「漣君ってYMOが好きだったんでしょ？」と突然言われ、その秘話に客席は大いに沸いたが、この話を細野に伝えたのが高橋だった。

「細野さんのライブ終演後に『あの話、教えたの俺だよ』と幸宏さんが現れて。『あの話、サイコーだよ、今度一緒にやろうね』と幸宏さんに言ってもらって、1年後ぐらいかな。pupaの話が来たのは」

父・渡も、高橋が創立したレコードレーベル「アゲント・コンシピオ」からレコードを発売するなど、高橋とも浅からぬ縁があった。

「pupaも含めて、そういうリンクが大きな輪っかになっていったような感覚でした。演歌・歌謡曲などのシーンも含め、音楽業界って案外狭いものです（笑）」

近年は「作品を残すにとどまらない音楽のアーカイブ」といった作業をこなすことも多くなっており、2026年秋には、そうした日本のポップスの源流を探るイベントにもpupaの高野とともに携わる予定という。

母に送った小説

2025年6月、「街の彼方の空遠く」（河出書房新社）を出版した。他にも雑誌連載コラムを書籍化した著書などはあるが、小説としてはデビュー作となる。「息子は物書きになる」と思っていた母の思いが実現した。

「もともと父方の祖父が詩人であり、母方の伯父の影響もあって本は好きでした。歌にしようと思ったものが歌にならずに頓挫したままストックされていて。いつかそれを物語として書き換えられたら、という思いは漠然とありました。自分の準備ができていなかったんですが、コロナ禍で時間ができて書き始めたんです。ストックを読み返していたところ、成蹊大学の宮脇俊文先生に武蔵野発の文学雑誌を作るから書いてほしいと言われまして。その『ケヤキブンガク』で連載したものと、書きおろしたものを加えて、一冊のものにまとまるよう改稿したのが今回の作品です」

なるべく音楽的な要素を入れ込んだ。いとうせいこうと対談した際に言われた感想は「ズルいよ」。デビュー作ながら、その豊富な音楽経験から、“アルバム制作的”に執筆した、というのがその理由だ。

「確かに作り方は、音楽的というか、音楽現場的なものがあります。伏線の張り方は映画音楽を作るのに近い感覚もありましたしね。ただ作業の進め方は本のほうがゆっくりだし、多数の方が携わる音楽と異なり、少数で作る面白さがありました」

残念ながら母の富美子さんは2025年2月に他界。出版には間に合わなかったが、「ケヤキブンガク」の掲載時には読んでいて「ようやく自分のものが書けるようになったわね」と喜んでいたという。出版を楽しみに待っているとの言葉がほぼ最後の会話となったが、「残念ではあるけど、雑誌で読んでもらえたのはよかった」と話す。

「普段音楽を聴かない人にも、音楽的に気になるワードがたくさん出てきます。本を読まない音楽ファンにもそうしたワードをきっかけに物語に入り込めるチャンスがたくさんあるはず。そこが上手くつながってくれると嬉しいし、作中に出てくる楽曲はすぐ聴けると思うので、聴きながら読むといろんな発見があると思います」

