４人組ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」のボーカル・ＨＹＤＥの公式サイトが１７日に更新され、２９日に鳥取で予定していたライブ・ビューイングの上映中止を発表した。今月６日に鳥取、島根両県で震度５強を観測した地震の影響で、会場設備の一部に被害が確認され、「実施の目途が立たない」と説明した。

ＨＹＤＥは誕生日である今月２９日、東京ガーデンシアターで開催する「ＨＹＤＥ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｔｏｕｒ ２０２６ ＪＥＫＹＬＬ」の模様を、全国４７都道府県の映画館にてライブ・ビューイングを行い、全世界に配信予定。鳥取県の会場が、西伯郡日吉津村日吉津のイオンモール日吉津にある「ＭＯＶＩＸ日吉津」だった。

「１月２９日（木）ライブ・ビューイング ＭＯＶＩＸ日吉津（鳥取県）上映中止のご案内」と題した文章をアップ。「先日発生した地震の影響により、ＭＯＶＩＸ日吉津（鳥取県）の設備の一部に被害が確認されました」と状況を説明。「本日時点でライブ・ビューイング実施の目途が立たないため、１月２９日（木）に予定しておりましたＨＹＤＥ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｔｏｕｒ ２０２６ ＪＥＫＹＬＬ ライブ・ビューイングの上映を中止とさせていただきます」と伝えた。

「つきましては、【各先行受付】にてＭＯＶＩＸ日吉津をご選択いただきましたお客様の抽選は、すべて無効（落選）とさせていただきます。（払い戻し等につきましては、お客様にてお手続きをしていただく必要はございません。）ご鑑賞を楽しみにされていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とつづられた。

