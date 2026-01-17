ミュージシャンの高田漣（52）は、父にフォークシンガーの高田渡をもつ家庭で育ち、幼少時から周りに楽器がある環境で過ごしてきた。成長後はデビュー前からマルチな才能を発揮し、2025年には初めてとなる小説も上梓。音楽にとどまらず遺憾なく”高田漣ワールド”を打ち出している。

1歳頃にレコード“デビュー”、就学前に「ライブごっこ」

高田が生まれたのは1973年。当時、父の渡はキングレコードのベルウッドレーベルからアルバム「石」を発表し、そこからのカットシングルとして「当世平和節」をリリースした頃だった。

楽屋でセッション気分（撮影・大塚努）

「僕が3〜4歳の頃ですが、当時父は弦楽器主体のバンド（高田渡＆ヒルトップ・ストリングス・バンド）をやっていたんですね。メンバーのかたがバイオリンやテナーバンジョーを持って写真に収まる中、僕がバンドメンバーを装った風でおもちゃのウクレレを持って一緒に写っているんです。これは写真があるから記憶に残っているんですが、実は小学校に上がる前から、近所の子を集めてライブの真似事をしていたんです」

年下の子を集めて、ギターのおもちゃやウクレレを渡した。自身は父と同じ弦楽器ではなく、ドラムスティックを握ってドラマーに。台所をステージに、ふすまを開けた居間を客席に見立てた。母親やほかの近所の子が“観客”だったという。もちろん演奏は真似事なのだが、こんなエピソードはいかにも“業界”の子らしい。

「即興での演奏が終わると、隣の部屋に移動して、“打ち上げごっこ”もあったんですよ（笑）。うちは音楽家や役者さんなど芸術関係の人が来ることが多かったので、普通の家庭や父親、母親像を知らなかったからでしょうね。小学校に入ってから『あれ？ うちが特殊なのかな』ということがやっと分かりました」

実は1歳になるかならないかの頃にレコーディングも経験している。加川良のアルバム「アウト・オブ・マインド」に収録された「子守唄をうたえない親父達のために」の曲中、泣いたり叫んだりしている赤ちゃんの声は高田のものだという。もちろん本人の記憶にはないが、当時スタジオにいた際の写真は残っているという。

気が付けば同級生と音楽の話が合わない……

その後も父のバンドのライブを見に行ったり、自宅にある楽器を嗜んだりはしていたが、サッカーに夢中になったこともあり、音楽に熱を上げていたというわけでもなかった。ギターなどを本格的に弾いてみたい欲求に駆られたのは中学に入ってから。特に「ベストヒットUSA」（テレビ朝日系）に影響され、洋楽を聴くようになってからだ。

「家に使っていないギターがあったので弾き始めたんです。当時は普通にヴァン・ヘイレンとかを弾きたいなと。しばらくすると『渡の息子がギターを弾いてるらしいぞ』と聞きつけた父の仲間たちがうちに遊びに来て。世代的に父の仲間内では、僕が最初の子どもに近かったんですよね。今考えれば大先輩のレジェンドばかりですけど、その人たちが自分の技を伝授してくれるようになったんです。中学生としては音楽的には渋い感じだったと思うんですけど、ゼロの状態からだったのでそれが染みてきてどんどん覚えていく。気が付いたら自分がやりたい音楽とは違うスキルが一気に入ってきてしまったんです。とはいえ、もともとザ・ローリング・ストーンズがすごく好きで、ブルースやフォーク、カントリーといったアメリカンルーツの音楽が好きでした。父の友人にもブルース寄りのギター弾きが多かったですし、（父親らの音楽を聴いてきた）幼少期の記憶とどこかでリンクしていたのかもしれません」

父の仲間たちの教え方も、もちろん教則本のようなものではなかった。音楽が分かる者同士として、それぞれの技術を伝えてくれた。

「多くのかたは感覚的に音楽を捉えておられたので、教えてくれる時も『だいたいこんな感じやで』という教え方でしたね（苦笑）。当然音楽の趣味にも影響して、中学卒業より前から『ザ・バンド』などを聴き始めていました。ヴァン・ヘイレンの頃からするとずいぶん遠くに来た感じで、もう同級生とは好きな音楽の話は全然合わなくなっていましたね（苦笑）。その正月にはお年玉で初めてアルバム『ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク』を買ったのですが、父の仲間の大塚まさじさん（ザ・ディラン供砲鵬颪辰榛櫃法△海離▲襯丱爐鯒磴辰刃辰鬚靴燭蕁◆悗△譟▲┘┐茲福』と話が盛り上がって。父の友人と自分のように年が離れていても、音楽は同じものをいいって言えるんだなということにすごくビックリして、でも面白いなあと思いましたね」

17歳の夏に急遽レコーディングしてデビュー

年の離れたレジェンドとの会話で「音楽は新旧気にせず自分の好きなものを聴けばよい」「音楽をやるうえでキャリアや年齢は関係ない」と気付いた。高校に入学すると、2年生の夏に突然レコーディングの機会が訪れた。父と同学年である西岡恭蔵やその仲間が集うコンサートが神戸・六甲山のふもとで行われたときのことだ。

「夏休みを母の故郷である京都で1カ月ぐらい過ごしていたので、六甲山でライブがあると聞いて顔を出したんです。そこでゾウさん（西岡の愛称）に『漣、弾いてるらしいな。今度大阪のライブに遊びに来な』と声を掛けられたんです。大阪のライブ終演後にゾウさんが『漣、弾いてみな』と言うので弾いたんです。そうしたらゾウさんは『エエな〜、エエな〜』とニコニコしている。後から思えばあれはオーディションだったんですね。『来月、東京でレコーディングあるけど、やる気あるか』と聞かれて『やりたいです』と応えました。そうすると京都の家に、楽譜とゾウさんが歌った仮歌入りのテープが送られてきました。『練習しときや』と手紙が添えられて」

夏休みが終わってすぐの9月、スタジオ入りしてレコーディングが行われた。西岡が「KYOZO ＆ BUN」名義で自主レーベルから1990年に出した「トラベリン'・バンド」で高田のギターは世に出た。

「当時は怖いもの知らずだったんですよね。父の息子だったんで周りの皆さんが面白がってくれたおかげで体裁が整っているんですが、今聴くと聴けたものではないですよ（苦笑）。皆さんは励ましてくれたんですが、まだメディアはテープだったので修正は難しいし、エンジニアのかたは大変だったと思います。その中で僕の面白い部分を引き出してもらったというか。気が付いたら『お疲れさん』という声が聞こえて。ゾウさんに茶封筒をもらい、中に3万円も入っていました。ゾウさんに『名前と金額、書いて』と言われて（受領書に）30000と書こうとすると『それは3並びで書くんやで』と源泉徴収のことも教えてもらいました。音楽で初めてもらったギャラで、母にドーナツを買って帰ったのを覚えています」

このまま音楽の道を邁進するのかと思いきや、プロのミュージシャンになる気はさらさらなく、「どこかバイト感覚だった」とも。この後、大学に進学したが、今日に続く道を歩むまでにはまだ時間を要することになる。

