俳優のいしだ壱成（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。“小梅”大路恵美（50）との30年ぶりの再会ショットを披露した。

「波岡一喜さんと大路恵美ちゃんが出演している、『姫が愛したダニ小僧』を観劇してきました！！」と報告した。

「小梅と和也、およそ30年ぶりの再会！！」と大ヒット“月9”ドラマ「ひとつ屋根の下」の兄妹再会ショットをアップ。「久しぶりに会っても「かずにぃ」と呼んでくれて嬉しかったよ」とつづった。

「波岡さん、お誘いいただきありがとうございました！！」と記し、「#姫が愛したダニ小僧」「#波岡一喜 さん」「#大路恵美 ちゃん」「#いしだ壱成」「#ひとつ屋根の下」と添えた。

この投稿に、波岡も「感動的な再会に立ち会えて、僕も感動でした」とコメント。

ファンからも「小梅ちゃん！！ひとつ屋根の下、本当に大好きなドラマです」「最高です」「兄妹だぁー ツーショットありがとう！」「懐かしいですね」「小梅ちゃんと和兄shot 感動的です」「大きくなった兄妹が見れて嬉しい」などの声が寄せられている。