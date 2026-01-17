酒を呑んでいたら割引？夜中の古着店 特大のエビが乗った町中華のチャーハン… 17日放送『アド街』は祐天寺
テレビ東京で17日、『出没！アド街ック天国【祐天寺】東横線エアポケット!?のどかなムードでもHOTな街』（後9：00〜9：54）が放送され、東京・祐天寺にスポットを当てる。
【番組カット】半熟卵がたまらん…祐天寺にある料理店のプレート
祐天寺では、いま若者にバズり中とされる町中華＆昭和の古民家をリノベしたカフェ＆古着屋が密集。ノスタルジックな商店街もある。
番組では「若者で大盛況！看板ない酒場“土鍋めし”」「ハラミブームの火付け役☆“焼肉”の名店」「酒を呑んでいたら割引!?夜中の“古着店”」「若者に話題の町中華 名物エビチャーハン」などのスポットを紹介する。
■出演者
【司会者】井ノ原快彦、中原みなみ（テレビ東京アナウンサー）
【レギュラー出演者】峰竜太、薬丸裕英、山田五郎
【ゲスト】柳亭小痴楽、堀田茜
