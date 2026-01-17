53歳・はるな愛「私の子供紹介します！」 “息子＆娘”との2ショット披露「ええええええっ」「びっくりしたぁ!!」
タレントのはるな愛（53）が15日、自身のインスタグラムを更新。「私の子供紹介します！」と書き出し、映画『となりのとらんす少女ちゃん』（2026秋公開予定）で“息子＆娘”として共演する俳優を紹介し、それぞれとの2ショットを披露した。
【写真】「私の子供紹介します！」“息子”との2ショットを披露したはるな愛
「ウチの子供達ユウタとユウカです。嬉しい こんな時がくるなんて。かわいいかわいい子供達 ユウタ 高橋蒼太さん ユウカ 中川未悠さん 絶賛お母さん役で映画 #となりのトランス少女ちゃん #となとら 撮影中です!!!」「シミと白髪メイク。。やっぱり母親の年齢になってきたなぁ。。。しみじみしてます。#南相馬市 小高区いい街 毎日癒されています」とつづり、親子役で共演する中川未悠、高橋蒼太（※高=はしごだか）とそれぞれの2ショットや、福島県ののどかな風景をバックにしたショット、シミ＆白髪の“母親風”なメイクが施されたアップのショットを公開。
この投稿にファンからは「ええええええっ 絶対見たい」「びっくりしたぁ!!ドラマのお母さんですねー」「愛ちゃん綺麗」などのコメントが寄せられている。
