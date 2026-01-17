同棲をすると、彼氏との価値観の違いに驚くこともあると思います。お互いに理解し合う気持ちが大切ですが、どうしても許せないこともあるようで……？ 今回は、風呂キャン彼氏と同棲する自信がなくなった話をご紹介いたします。

風呂キャン彼氏の理不尽な要求

「彼氏と同棲をしています。一緒に住んでわかったのですが、彼氏は生活態度がだらしなくて、かなりいい加減な人なんです。

特にお風呂は冬場なら3日に1回程度でいいと言い張る、いわゆる風呂キャン男子。でも同じベッドで寝るんだから、毎日お風呂に入ってほしいじゃないですか？ それを指摘すると、『俺が悪いみたいに言うけど、お前がお風呂入りすぎなんだよ』『しかも毎日湯船にお湯溜めるのも、水道代がもったいないんだけど』『お風呂に入りたいなら水道代出してよ』と言われて、あ然としましたね。価値観の違いってこういうことなのかと思い知り、同棲を続ける自信がなくなりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年11月）

▽ 一人暮らしなら風呂キャンでも構いませんが、同棲しているなら毎日清潔にしてほしいですよね。自分がお風呂に入らないからといって、彼女に水道代を請求するのは……価値観の違いを感じますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。