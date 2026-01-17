「イヤーイヤー！」幼稚園の登園を渋って毎朝泣きわめく息子…副園長の神アドバイスに全ママが大絶賛!!【作者に聞く】
7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。これは下の子が幼稚園に通い出したばかりのころの話だ。「ヨーチエン、イカナイ」と毎朝グズる我が子との戦いにホトホト参っていたヨカさんに、幼稚園の副園長先生が“ある言葉”を投げかける。「お母さん！それは…」に続く言葉とは、一体…？イヤイヤ期まっただ中のお子さんを持つママ必見のお話である。
ヨカさんの次男・ナオたんは、幼稚園に通い始めて約1カ月。慣らし保育の間は問題なく通っていたものの、6時間保育が始まった途端、毎朝決まって「幼稚園に行きたくない」と泣くようになったという。登園のたびにわが子を先生へ託しながら、胸の奥がきゅっと締めつけられるような思いで職場へ向かう日々が続いていたそうだ。
そんなある朝、いつも通りグズるナオたんを担任の先生に預けていると、副園長先生から「『儀式』です」と声をかけられる。その一言に、ヨカさんはハッとし、泣くことも、嫌がることも、すべては成長の途中にある“通過点”。そう捉えられた瞬間、心にのしかかっていた重さが、少しだけ軽くなったという。
この出来事を描いた漫画がInstagramに投稿されると、コメント欄には共感の声が続々と寄せられ、「なるほど、腑に落ちました」「朝のグズりがただのルーティンだと思えた」といった声のほか、先輩ママならではの視点も集まり、大きな反響を呼んだ。
ヨカさんは、幼稚園の先生からの言葉に救われた経験がまだあるという。長男の発語が遅く、不安を抱えていた頃にかけられた「この子は大丈夫です。お母さん、大丈夫ですよ！」という言葉は、今でも心に残っているそうだ。「初めての育児で、誰かに“大丈夫”と言ってほしかっただけなのかもしれません」と振り返る。
イヤイヤ期や登園しぶりの真っ只中にいると、つい自分と子供だけの世界に閉じこもってしまいがちだ。それでも「案外、周りの人はやさしい」とヨカさんは語る。同じように日々奮闘しているママにこそ、そっと寄り添ってくれる本作、「幼稚園の先生の言葉に救われた話」をぜひ読んで欲しい。
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
