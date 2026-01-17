2026年1月17日放送の「ぶらり途中下車の旅」は東武東上線の旅。

旅人は、高橋努。

東武東上線

池袋から埼玉県の寄居までを結ぶ東武鉄道の路線。全長75km。

沿線には学校や企業も多く、通勤通学の路線として活躍しています。

今週の旅人：高橋努

1978年8月23日生まれ、東京都出身。

映画「クローズZERO」、大河ドラマ「どうする家康」、舞台「泣くロミオと怒るジュリエット」など数多くの作品に出演。

また2007年より、劇団『演劇チーム渋谷ハチ公前』の主宰を務めている。

サンシャイン60展望台 てんぼうパーク（池袋駅）

現在開催中の「てんぼうパーク・いちごびより」。期間内は、パーク内の至る所に可愛らしいイチゴの装飾があり、絶好の撮影スポットに！期間限定の様々なイチゴメニューも楽しめます！

【最寄駅】東武東上線「池袋駅」35番出口より徒歩8分

【所番地】東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ サンシャイン60ビル・60F

【電話番号】03-3989-3457

【営業時間】11:00〜21:00（最終入場は終了1時間前）

【定休日】なし

【ホームページ】https://sunshinecity.jp/observatory/

【Instagram】https://www.instagram.com/tenboupark/

KIBI'S BAKE SHOP（ときわ台駅）

店主の「二見さわや歌」さんが作る、オカメインコをモチーフにした「オカメサブレ」！北海道産の小麦粉やバターなど、原材料にこだわっていて、しっとりとした柔らかな味わいが特徴です。トレードマークの赤いほっぺはラズベリーと粉砂糖を練って作っています。

【最寄駅】東武東上線「ときわ台駅」より徒歩8分

【所番地】東京都板橋区常盤台1-40-4 奥村マンション102

【営業時間】10:00〜16:00

【営業日】金・土・日・祝・毎月15日

【ホームページ】https://kibisbakeshop.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/kibisbakeshop/

Rich Candle -リッチキャンドル-（ときわ台駅）

世界中から厳選した「フレグランスアイテム」が並ぶ、アロマキャンドルとフレグランスグッズの専門店。イギリス製の「フレグランスランプ」は、全て職人による手作りです。

【最寄駅】東武東上線「ときわ台駅」より徒歩3分

【所番地】東京都板橋区南常盤台2-5-14

【電話番号】03-6909-4789

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】日・祝

【ホームページ】https://www.richcandle.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/richcandle/

【X】https://x.com/richcandle

【ネットショップ】https://www.rakuten.co.jp/richcandle/

コーヒー・ゼリー研究所 Café GEL Lab.（成増駅）

長年ゼラチンを使った、医療用の材料などの研究を続けている店主の秋元さんが、研究者ならではの目線で、ゼラチンの濃度を0.1％単位で調整して追求した、コーヒーゼリー。口に入れた途端に、コーヒーの香りと味わいが広がります。

【最寄駅】東武東上線「成増駅」より徒歩4分

【所番地】東京都板橋区成増1-13-15 BMRビル1F

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】月・火・水・木

【ホームページ】https://sites.google.com/view/cafegellab/home

【Instagram】https://www.instagram.com/cafe_gel_lab/

【X】https://x.com/CafeGelLab

明治26年に建てられた、川越市の有形文化財にも指定されている大きな店蔵で、全国各地の陶芸作家の作品をはじめ、普段使いの器などを販売しています。

【最寄駅】

東武東上線「川越市駅」より徒歩19分

西武新宿線「本川越駅」より徒歩15分

【所番地】埼玉県川越市幸町7-1

【電話番号】049-222-0989

【営業時間】10:00〜18:00

【定休日】水

【ホームページ】https://www.touho-yamawa.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/touhoyamawa/

和心 川越店（川越市駅）

卵にお米、醤油も埼玉ブランドを使った、贅沢な卵かけご飯が食べられるお店。色々なスイーツも楽しめ、煮立った餡をつけていただく、「あつあつみたらし団子」などが人気です。

【最寄駅】東武東上線「川越市駅」より徒歩11分

【所番地】埼玉県川越市新富町1-6-11 TDUビル B1

【電話番号】049-277-3311

【営業時間】11:00〜17:00

【定休日】不定休（※Instagramをご確認ください）

【Instagram】https://www.instagram.com/kawagoewagokoro/