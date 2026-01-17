16日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、大阪エヴェッサとの2月・3月の共創開催に先立って、ＫＩＴＴＥ大阪にて両チームのグッズ販売や展示企画などのプレイベントを行うことをクラブ公式サイトで発表した。

第14節、第16節、第17節におおきにアリーナ舞洲で行われるホームゲーム全6試合を大阪エヴェッサと共創開催することが決定している大阪Ｂ。この試合では、バレーボールのSVリーグとバスケットボールのBリーグの2試合を同じ席で観戦できる「共創応援コラボチケット」も販売を予定している。

今回のプレイベントは1月30日（金）から2月1日（日）までの期間でＫＩＴＴＥ大阪3階イベントスペースにて行われ、「大阪エヴェッサ＆大阪ブルテオン LIMITED STORE」と題して2025-26シーズンオフィシャルグッズ、ガチャガチャなどに加えて、共催試合限定商品の受注販売を予定している。

また特別企画として、1月30日（金）の18:30から19:30には大阪ＢのOB選手によるグッズ店舗応援が行われる。さらに1月31日（土）と2月1日（日）の2日間には大阪エヴェッサ公式ガールズパフォーマンスユニットの「BT」が来場してパフォーマンスを行うほか、両チームのオフィシャルマスコットキャラクター「パピネス」と「まいどくん」がグリーティングを行うとのことだ。