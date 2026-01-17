阪神の岩崎優投手（34）が地元・静岡で同僚の及川、桐敷、高橋と行っている自主トレには、阪神勢以外の面々も参加している。ルートインBCリーグ・山梨ファイアーウィンズの吉原大稀捕手（24）はプロで活躍する高校時代の同級生に背中を押されて一度は諦めたプロへの道を再び歩み出した。（取材・遠藤 礼）

BC山梨・吉原を静岡自主トレに誘ったのは、横浜高でともに甲子園でプレーした同級生の及川雅貴だった。

「及川から1月空いてる？と連絡が来て。絶対にプラスになることしかないから、と誘ってもらって」

昨年まで参加していた阪神・栄枝が右尺骨骨折のリハビリ中で今回は不参加。捕手の“代役”としての招集にも見えるが、吉原にとっては「その世界（NPB）に行きたい思いが強いので」と一流に触れられる千載一遇の好機でもあった。

「高校で1度、野球は終わって。勉強で大学も行ったんです」

3年春のセンバツの明豊（大分）戦で4番に座り、大会1号を放つなど活躍した横浜高校での3年間で野球人生に一区切りをつけた。明治学院大に進学した直後、大学1年だった20年春、及川から言われた。

「プロの世界は大変だけど、お前が辞めるのはもったいない。先に待ってるから一緒にまたやろう」

野球に未練がなかったと言えば嘘になる。当時はコロナ下で閉塞感も重なり、野球のない生活に違和感があった。友に背中を押されたことが嬉しかった。その後は社会人、BC神奈川でプレーし大学は中退し、退路も断った。昨季からはルートインBCに新加入した山梨でプレーしている。

静岡での日々は刺激と高校卒業以来の再会となった及川と久々に汗を流す高揚感が半々だ。「技術的にも自分は足りていなくて最初は邪魔者扱いされると思っていたけど、本当に皆さん優しくて」と、岩崎や高橋にスローイングの助言をもらうなど成長に繋がる時間を過ごしている。

「年齢的にも今年が野球をやるラスト1年と思っています。秋のドラフトで育成の1番下でもいいので必死にやっていきます」

6年前、自身を再び野球の道に戻してくれた言葉を及川は覚えていないという。

「あいつは“そんなこと言ったっけ”って言うんです。でも僕にとってはすごく大きな言葉でした。及川の活躍は刺激になりますし心のどこかで高校3年間一緒にやってたあいつが別な世界に行ってることに対して悔しいのもあった。悔しいと思えてるってことは自分が目指してるということだと思います」

ラスト1年を悔いなく疾走し、同じ舞台にたどり着いた時に及川に感謝を伝える。