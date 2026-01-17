ミラノ在住・中村江里子、夫＆子どもたちと“顔出し”家族5ショット ユーモアあふれる記念写真を公開「麗しいご家族」「皆様美男子美女」
フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（56）が17日、自身のインスタグラムを更新。毎年撮影しているという家族写真を公開した。
【写真】「皆様美男子美女」中村江里子＆夫＆子どもたちの家族5ショット ※顔出しは2枚目以降
中村は「長くお仕事でお世話になっているパリ在住の大好きなフォトグラファー武田さん。2014年から毎年年末に家族写真を撮影してくださっています」と明かし、「大好きなアパルトマンの階段で大人しく撮影」したという昨年末の家族写真をアップ。
「大切な家族の写真、大切な子供達の成長の記録」とつづり、「以前はカメラを向けると張り切ってくれた子供達も今は『ママ、すぐに終わる？』と聞いてくるし」と昨年の撮影時の子どもたちの様子を明かしつつ、「以前のようにジャンプしたり 風船持って!!なんて言ったらどうなることやら」とユーモアあふれるこれまでの家族写真も公開した。
「改めて見てもかなり高く飛んでいますね」と懐かしそうに振り返り、「2026年も変化の多い我が家です。皆様、良い週末をお過ごしくださいね」と投稿を締めくくった。
“家族愛”あふれる記念写真の数々に、ファンからは「素敵な家族写真ですね」「憧れです」「次女ちゃんがこんなに大きくおなりになるとは。遺伝子とはすごいですね」「皆様美男子美女」「麗しいご家族」「ポスターみたい！」「心温まる素敵なご家族」などの声が寄せられている。
中村は1999年3月にフジテレビを退社。2001年にフランス人実業家のバルト氏と結婚後、生活拠点をパリに移した。04年に長女、07年に長男、10年に次女を出産。25年8月に、1年間イタリア・ミラノへ移住することを発表した。
