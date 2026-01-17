男性アイドルグループ「SHY」が28日に「ごめんなSHY」でCDデビューする。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」をコンセプトに昨年9月に結成。スポニチアネックスは、新グループ誕生を記念し、9人にソロインタビュー。7人目は「熱血すぎてごめんなSHY」のあいさつでおなじみのシャイホワイト・川原雅斗（17）。自画像はキラキラと輝く瞳がポイント！です。

――「雅斗」の名前の由来は？

「上品で礼儀正しく、北斗七星のように輝いてほしいという願いを込めて名付けられました」

――長所と短所を教えて。

「長所はいつもテンションが高いところです！！短所はしゃべりすぎるところです」

――他のメンバーの呼び方を教えて。

「ななせ（仙波）、らい（新井）、ひゅが（河合）、タイガ（峯）、しょうちゃん（生水）、りゅうま（脇）、ゆうき（松原）、あんべ（安部）」

――8人の“推しポイント”を教えて。

仙波:最初にしゃべった時はとってもクールな印象だが、仲良くなるにつれ意外とおしゃべりで、おふざけが好きな可愛い一面が見れるところ。

新井:身長が高くて、サッカーもできるハイスペイケメン。努力家で人を褒めるのが上手。

脇:気遣いが上手で、2人で遊ぶ時も話題を振ってくれて一緒にいて楽しいところ。

峯:何も考えてないと思いきや、周りを見れていて、ちょっとした気遣いができるイケメンです。

生水:皆んなが静かな時でも、すぐに場を盛り上げてくれるムードメーカー。2人でいる時とかはとっても優しくて気遣い上手なところがとても良い

松原:楽しく会話していると、急にダジャレや、一発芸をして笑わせてくれるところ。

安部:不意に見せる笑顔がとても可愛い。シャイで口数は少ないが、話を最後まで聞いてくれる優しいところが良いところ。

河合:とにかく声が大きくて、どこにいても彼の言葉は聞き取れる。となりにいるといつも笑顔になれます。

――川原くんの推しポイントは？

「自分の推しポイントは、ライブを見に来てくれた皆んなを笑顔にするところ！熱血だから笑顔になってくれるまで帰しません！！表情管理にはちょっと自信があるので、是非ライブなどで見てくれるとうれしいです」

――メンバーに言われてうれしかったことは？

「胸筋ついてきたね！」

――メンバーの秘密を1つだけ教えて。

「生水が、ライブ中水を飲みすぎて、ライブが終わった後、1人だけスタッフさんに頼んでトイレに駆け込んでいる」

――人生で最大のピンチを教えて。

「学校の曲がり角で友達を驚かそうと待ち伏せしてて、足音が聞こえてきたので『よし今だっ！』ってタイミングで飛び出ると、友達じゃなくて生徒指導担当の先生だった…」

――最近、笑ったことを教えて。

「SHYの中のユニットである『POCKET PANiC』のライブの推しカメラを見ていた時。ヨーヨーの紐を指につける時に上手く紐がつかず、その時の顔が焦りすぎてて笑った」

――最近、泣いてしまったことは？

「自分の好きな漫画『葬送のフリーレン』のアニメ1話目で泣きました」

――1日だけ誰かになれるとしたら？

「キヨ。さん（ゲーム実況者）になって、超デカい声でゲーム実況したいです」

――憧れている人は？

「松本潤さんです！僕は松本潤さんが出演したドラマ『花より男子』を見て憧れを持ち、アイドル姿の松本潤さんがとてもカッコよくて、とても参考にさせてもらっています」

――SHYとしての目標を教えて。

「全国の皆さんに SHYというグループを覚えてもらい、沢山の曲で元気を届けたいです」

◇川原雅斗（かわはら・まさと）2008（平20）年5月26日、長崎県出身。165センチ、A型。趣味・特技:ダンス、空手。メンバーカラーはシャイホワイト

◇SHY（シャイ）新井椋清、安部舜太、河合彪雅、生水稜也、仙波七星、松原有輝、峯大凱、脇龍真と川原の9人で2025年9月23日に結成。「ちょっぴりシャイだけど、一生懸命想いを届けます」というコンセプトを基に活動。「SHY」は、Spirit、Hope、Youthの頭文字を組み合わせたもの。1月17日に、東京・新宿ReNYで初のワンマンライブを行う