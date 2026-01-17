Image: LADAS(ラダス)

愛車のボディやガラス、浴室の水栓や鏡にこびりついた白いシミ。放置すると塗装やガラスの劣化も進むので早めの対策が重要ですが、簡単には落ちてくれないのが厄介なところ。

そんな水垢問題を解決してくれる1本がmachi-yaに登場しました。

「LADAS Zero Scale（ゼロスケール）」は、酸とキレート剤（イオン化合物をキャッチする成分）のダブル処方により、手軽にガンコな水垢やイオンデポジットを除去できるのが特長。

先行セールではおトクになっていたので、ウロコ汚れに悩んでいる人はぜひチェックしてみてください。

車や家のガンコな水シミ

Image: LADAS(ラダス)

水シミ（イオンデポジット）の正体は、水道水に含まれるミネラルが乾いて固着したもの。通常のカーシャンプーや住宅用洗剤では簡単に落ちず、放置するほど頑固になる厄介者。

それを解決できるのが専用クリーナーで「Zero Scale」もそのひとつ。塗装やシミの状態にもよりますが、初期段階であれば窓や塗装が新品のように蘇るのが特長。

酸×キレートで根本から分解

Image: LADAS(ラダス)

「Zero Scale」はミネラルを柔らかくする酸性成分に加え、浮かび上がったミネラル（金属イオン）をキャッチするキレート剤を同時に作用させる仕組み。

固着したミネラルを根本から分解し、塗装面やガラス本来の艶やかさを取り戻してくれます。

Image: LADAS(ラダス)

動画では少しわかりにくいかもしれませんが、水シミ除去できた部分は水滴の残りも少なくキレイさが際立っています。

ジェルタイプで簡単施工

Image: LADAS(ラダス)

ガンコな汚れが落ちる＝強力な洗剤なので取り扱いには注意も必要ですが、「Zero Scale」はジェルタイプで液ダレもしにくいのが助かるポイント。

Image: LADAS(ラダス)

あとは水シミが気になる部分に優しく塗り広げて拭き取るだけ。特別な技術は不要だから週末の洗車ついでにサッと施工できますよ。

ホコリなどがあるとキズの原因にもなるので洗車後に使うのがベストでしょう。

窓や自宅の水回りにも

Image: LADAS(ラダス)

本製品は窓ガラスにも使えるので、拭いた際に気になるウロコ状汚れもリセットできますよ。

Image: LADAS(ラダス)

もちろん自宅の水回りにも対応可能。

ガンコな白いシミ汚れが気になる人はぜひおトクなセール期間中にチェックしてみてください。

