とにかく履きやすそう！

革靴のローファーって、カッコいいけど場合によってはハードル高いですよね。雨の日は多少なりとも気を遣うし、靴紐がないのでサイジングがシビアだったり。長時間歩くと足がバキバキ…なんてことも。

そんな「ローファー＝難易度高い」みたいな固定概念を、コンバースが軽やかにスルーしたプロダクトが登場します。

キャンバス生地でも「カチッと」見える

2026年1月23日に発売されるコンバースの「CXP LOAFER」が、実にいいところを突いてきました。 最大の特徴は、お馴染みのキャンバス生地でローファーを再解釈したこと。やはりコンバースといえばこのキャンバス生地なんですよねえ。

通常ローファーといえば、私も経験があるのですが「修行のような革の硬さ」に耐えるのが定石です。しかしこれは履いた瞬間からスニーカーそのもの。キャンバスならではの軽快なメリットを最大限に引き出しています。

「でもキャンバスだとラフすぎない？」という心配も無用です。クラシックなローファーパターンを採用したことで、全体の印象は驚くほど端正。そのためスニーカーソールでもアッパー部分と好相性です。

ベースにある「信頼感」

一方でソールや構造はスニーカーのノウハウがぎっちり詰まっています。ベースとなっているのは、ヘリテージを象徴するCXPこと「CHEVRON&STAR（シェブロン&スター）」。1975年に誕生したコンバースを代表するアイコンの一つで、信頼感のある昔ながらの素材と製法、デザインによって「スニーカーの履きやすさ」と「ローファーの品格」をいいとこ取りしています。

いわゆるオーセンティックなローファーではありませんが、昨今のトレンドとしてスニーカーローファーというジャンルが注目されているので、こういったタイプを選ぶのも一興ですね。

価格は7,700円（税込）とローファー／スニーカーどちらの角度から見ても、比較的手が届きやすい価格設定。カラーは王道の「ブラック」と、ソールまで真っ黒な「ブラックモノクローム」の2色展開。セットアップやデニムなど、いろんなコーディネイトに合わせやすそうです。

個人的にはオールブラック仕様の後者のほうが、フォーマルな印象が色濃く出ていてかっこいいなと感じました…！

1月16日現在、公式ショップでは予約完売となっています。今後の入荷は不明ですが、気になる方は問い合わせてみてください。

