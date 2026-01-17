高市早苗首相の解散総選挙に“ダブル選”に打って出た吉村大阪府知事に、維新も府民もシラケムード

総選挙の費用は600億円

高市早苗首相（64）が唐突な解散総選挙を決断したと報じられ、永田町が大揺れだ。

自民党は衆参両院で少数与党。選挙で大勝して自民党単独で過半数の議席を確保すれば、高市カラーを前面に押し出し政策運営ができる。

だが、高市首相はかねて国民が悲鳴を上げる物価高への対策を優先する姿勢を示しており、解散については

「考えていない」

と繰り返してきた。それを手の平返しするのだから、永田町ではこのところ盛んに報じられている旧統一教会との疑惑や、企業献金の話題を通常国会で追及されたくないがための

「目くらまし解散ではないか？」

という見方も飛び出している。政界関係者の話。

「各種調査における高市政権の驚異的な支持率が解散を後押しした。報道機関の世論調査でも70％超を維持している。それ以上に、高市氏を解散に突き動かしたのは、自民党が独自に算出したデータで、早期に総選挙を行った場合、自民党は単独で260議席を獲得するという結果が出たのです。この機を逃がすまいと解散カードを切ったのでしょう」

選挙をやるなら早ければ早いほど良い。

高市首相は１月23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散し、投開票日は２月８日を予定しているという。まさに「鉄は熱いうちに打て」だが、１年４ヵ月で３回目の国政選挙はさすがに多すぎる。選挙費用は600億円かかるといわれる。物価高に苦しむ国民が辟易するのも無理はない。

また、高市首相周辺が自信を深めたという“自民党圧勝データ”も、党内からは「眉唾」という声が聞かれる。与党関係者は

「自民党は選挙のたびに情勢調査を行っているが、その数値はいつも盛られていて楽観的。フタを開けたら苦戦を強いられたなんてこともザラ。今回も読み違えているのではないのか」

と指摘する。

「選挙の私物化」との批判も

実際に立憲民主党は公明党と新党を立ち上げた。選挙区ごとに約２万票ともいわれている公明票が自民から離れ、立憲に上乗せされることになれば、前回から逆転する選挙区が多く出てくるだろう。

高市政権が高い支持率を記録するウラで、連立する『日本維新の会』の政党支持率は３％前後と伸び悩んでいる。次の選挙でも関東圏などでは歯が立ちそうにない。直近では維新の地方議員によるいわゆる“国保逃れ”も判明。議員らは一般社団法人の理事になることで社会保険料の支払いを低く抑えていたという。

「“ここぞ”のときに身内で不祥事が起きるのが維新クオリティー。今回の国保逃れなんかは、まともに保険料を支払っている国民からしたら『ふざけるな！』という話。連立を組む自民も顔をしかめていた」（在阪テレビ局関係者）

焦りがあるのが、維新代表の吉村洋文大阪府知事（50）と、同副代表の横山英幸大阪市長（44）は１月13日に任期途中で辞職し、次期衆院選に合わせて｢出直し知事・市長選｣に臨む意向を固めた。衆院選との“ダブル選挙”になるわけだが、仮に当選したとしても、両氏の任期は’27年４月までと変わらない。

当然、「何の意味があるのか？」という意見がもっぱらだ。

宿願の｢大阪都構想｣を再び推進するためという名目のようだが、すでに’15年と’20年の２度にわたり、住民投票で否決されている。その際、吉村氏自身は

｢もう都構想に挑戦することはないと思う｣

と話していた。

「吉村知事が辞任するという第一報を聞いたときは、ついに国政に出るのかと思いましたよ」

と語るのは、政治評論家の有馬晴海氏だ。本サイトの取材に同氏は、

「維新のなかでも、今回の出直し選に対しては冷めた意見が多いんです。衆院選と同日のダブル選挙なので費用はかからないという理屈なのでしょうが、選挙の私物化と批判されても仕方ないでしょう。吉村知事としては、過去に橋下徹氏と松井一郎氏が成しえなかった都構想を実現したいのでしょうね」

と話す。また、ある政界関係者は

「大阪都構想は表向きの理由で、実際は衆院選と投開票日をぶつけることで、メディアに大きく取り上げられて世間の関心を引くためだろう。総選挙で惨敗すれば、連立を外れる可能性もありますからね。維新にとって、今回の総選挙は正念場なんです」

と語る。

維新内だけでなく、大阪市民にも“ダブル選”にシラケムードが漂う。連立を組む自民党が知事・市長選に対抗馬を出さないのは当然として、野党の立憲は

「茶番には付き合わない」

と候補者を擁立しない考えを示している。有力対抗馬が出ないのであれば当然、盛り上がりに欠ける。だからこそ、府民も冷めた目で見ているのだろう。

高市首相が自信満々に打とうとしている解散の一手は、政界に大いなる混乱をもたらしていることだけは間違いなさそうだ――。