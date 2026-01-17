冬本番に“この1着”！【ZARA】高機能でおしゃれ♡「防寒アウター」

冬本番を迎え、そろそろアウターを買い足したいと考えている人も少なくないのでは。大人女性がこれから買うなら、デザインだけでなく機能性にもこだわってみて。今回は防寒や耐水など、機能性に優れたアウターをピックアップ。【ZARA（ザラ）】でゲットできる、大人に似合いそうな上品な商品をご紹介します。今季はZARAのアウターで、防寒 & おしゃれ見えを叶えて。

冬ムード満点なケーブル編み模様のジャケット

【ZARA】「ボア HEIQ XREFLEX™ RECCO®テクノロジースキーコレクション ダウンジャケット」\35,990（税込）

華やかなケーブル編み模様がアクセントになり、カジュアルながらも女性らしい雰囲気が漂うジャケット。清潔感のあるエクリュ色も、上品見えをサポートします。体温調節テクノロジーであるHEIQ XREFLEX™熱保持テキスタイルテクノロジーが採用されており、寒さが厳しい日でも熱を保持してくれそうな優れもの。遭難時に救助しやすくするためのRECCO®テクノロジーという技術が搭載されているので、冬のレジャーシーンでも心強いかも。

着まわし力◎ ふわふわ素材のショートコート

【ZARA】「ショートボアコート HEIQ XREFLEX™ RECCO® TECHNOLOGY SKI COLLECTION」\22,990（税込）

もこもこのボアが可愛らしく、一点投入でコーデが華やぎそうなコート。ボリュームがありつつ、コンパクトなショート丈なのですっきり着られそうなのが嬉しいポイント。ハイネックの内側がフリース素材になっており、心地良く着られそう。熱を保持してくれそうなHEIQ XREFLEX™テクノロジーや、遭難時に救助しやすくするRECCO®テクノロジーが採用されているため、機能性もバッチリと言えそうです。

冬のスポーツにも使いやすいウィンドブレーカー

【ZARA】「耐水加工入りウィンドブレーカー RECCO®テクノロジースキーコレクション」\35,990（税込）

スキーやスノボなど冬のスポーツには、耐水加工付きのウィンドブレーカーがぴったり。公式サイトによると「強風にさらされたときに空気の侵入を防ぎ」、「優れた保温性」の詰め物を使用しているとのことで、しっかりと防寒もできそうです。遭難したときに見つけやすくするRECCO®テクノロジーも搭載されており、冬のレジャーシーンでも心強そう。フロントにはファスナーポケット付きと、使い勝手も良さそう。

カジュアルなのに上品見えが狙えるフェイクファーコート

【ZARA】「RECCO® TECHNOLOGY SKI COLLECTION フェイクファー フード付きショートコート」\22,990（税込）

ふんわりと手触りの良さそうなフェイクファー素材が、上品な雰囲気を漂わせるコート。すっきりとしたショート丈なので、パンツにもスカートにも合わせやすそうなのが魅力的。こちらもRECCO®テクノロジーが搭載されているほか、裾はドロストで調節ができ、風の侵入を防げそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M