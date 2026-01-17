『猫をこよなく愛する有名人』4選

普段は遠い存在の有名人ですが、詝猫が好き詝という共通点があると親近感が湧きますよね。ということで、今回は『猫をこよなく愛する有名人』を4人紹介いたします。

中には積極的に保護猫活動や支援をする人物も。より一層好感度が上がるかもしれない猫好きさん達にご注目ください。

1.サンシャイン池崎さん

6年前にX（旧Twitter）の裏アカの存在が知れ渡ったことをきっかけに猫好きであることが判明した池崎さん。現在は風ちゃん・雷ちゃんの他に、預かりボランティアとして定期的に猫を預かっては譲渡に繋げる活動をしています。

最近では風ちゃん・雷ちゃんと出会った『猫の森（保護猫施設）』のリニューアルに貢献したことが話題になっています。

池崎さんといえば『空前絶後の～』と叫ぶネタが有名ですが、猫の前では絶対に大声を出さないのだそう。そんな猫ファーストな池崎さん。今ではすっかり詝猫おじさん詝としての知名度が上がっているのではないでしょうか。

2.ミキ亜生さん

兄の昴生さんとコンビを組み、お笑い芸人として活躍している亜生さん。これまで30匹以上、身寄りのない猫達を保護しては譲渡に繋げてきました。

自ら困った猫がいないか近所をパトロールしたり、隔離が必要な猫に浴室を開放した結果、しばらくお風呂に入れなくなってしまったというエピソードを持つほど猫愛に溢れています。

そんな亜生さんですが、以前は猫が苦手だったそう。それでも訪れた遊園地で保護した猫を連れ帰り、一時的に育て後に友人に託したのだとか。もはや猫愛云々というよりも、人としての温かさが伝わってきますよね。

その後、『助六』と名付けた保護猫との出会いがきっかけで猫への愛が芽生えたそうです。亜生さんの人生観まで変えてしまった助六さん。猫好きの有名人としてぱっと頭に浮かんだ方も多いのではないでしょうか。

3.佐久間大介さん（Snow Man）

ピンクの髪が印象的なSnow Manの佐久間さん。保護猫の『シャチちゃん』『ツナくん』と暮らす愛猫家で、『モニタリング』や『アニマリング』にも度々出演しています。

番組内では床に寝そべって手のひらにおやつを置き、「気が向いたらいつでも食べに来てください」というスタンスを貫く詝佐久間バイキング詝が名物になっています。

猫達に対してグイグイ迫らない姿勢や、絶えず優しい声色で話しかける姿からは、猫に対する愛で溢れています。そんな佐久間さんの自然体の優しさに好感度が増したという方も多いのではないでしょうか。

4.二子山親方

自身の相撲部屋を構え、現役で弟子を育てる二子山親方。その傍らでは常に猫を溺愛しており、現在は3匹の保護猫に囲まれて幸せな猫ライフを送っています。

そんな二子山親方は『嗚呼‼みんなの動物園』の番組内では池崎一門の弟子として預かりボランティアにも貢献。

『みーちゃん』という推定3歳のサビ猫を最終的には親方が引き取るという決断には、筆者も思わず目頭が熱くなりました。

預かりボランティアは本来、『ずっとのお家』を探すお手伝いをする立場。それでもみーちゃんにとっては親方と女将さん、そしてご家族の皆さんの元でのびのび育つことが最高の幸せに繋がるだろうと納得してしまう回でした。

猫LOVE親方の溺愛っぷりにほっこりと癒され、クスッと笑いながら応援した方も多いのではないでしょうか。情に厚く、頭の先から爪の先まで猫愛に溢れる親方の今後の活躍が気になります。

まとめ

今回は『猫をこよなく愛する有名人』を4人紹介いたしました。まだまだ紹介したい人がたくさんいるのですが、筆者の独断と偏見により特に印象深いと感じたこの4人に絞らせていただきました。

共感できる猫好き有名人はいらっしゃったでしょうか。有名人の密かな保護猫活動が世に知れ渡ることにより、保護猫の実態や実際の現場の過酷さ、そしてミルクボランティアや預かりボランティアの重要性がより一層伝わることを願います。

この記事も、そのきっかけの1つになれば嬉しいです。