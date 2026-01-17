副収入158億円なのに…大谷翔平の“庶民的な一言”に共感の声「俺も大好きだ」「配慮えらい」
「Beats by Dre」インスタグラムでインタビュー
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」は15日、公式インスタグラムで大谷へのインタビューを公開。“庶民的回答”にファンから様々な声が上がった。
インタビュー内で、試合前の好きな食事について問われた大谷。ほんの少し考えて導いた答えは、「Rice Ball（おにぎり）」だった。
米スポーツビジネスメディア「スポルティコ」が14日（日本時間15日）に発表した最新の長者番付で、大谷はスポンサー契約などによる副収入が年間1億ドル（約158億円）に。アスリート界で世界1位となったが、「おにぎり」という庶民的な回答に海外ファンからは様々な声が上がった。
「オニギリは俺も大好きだ」
「彼はオニギリが似合う素晴らしい男だ」
「どうすれば愛さずにいられるだろうか」
「常に笑顔！ ショウヘイが大好きだ」
「ショウヘイは何をするにも最高だ」
また、ファミリーマートで「おむすびアンバサダー」を務めていることもあり、日本人ファンから「やっぱりそこはおにぎりですよね 配慮えらい」とのコメントも寄せられていた。
（THE ANSWER編集部）